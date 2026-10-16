Banco Mundial sitúa la eficiencia de recursos y el empleo entre los grandes retos globales

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Bangkok, 16 oct (EFE).- El presidente del Banco Mundial (BM), Ajay Banga, aseguró este viernes que los grandes retos actuales a nivel global son "optimizar el uso de los escasos recursos" y fomentar la "creación de empleo a gran escala", en el marco de las reuniones anuales del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI) celebradas esta semana en Bangkok.

"En los próximos 10 a 15 años, 1.200 millones de jóvenes se incorporarán a un mercado laboral que, según las proyecciones, ofrecerá tan solo unos 400 millones de puestos de trabajo", señaló el empresario indio-estadounidense, resaltando la brecha de unos 800 millones de empleos.

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Aunque la inversión privada en países de ingresos medios y altos creció, Banga advirtió que en las economías más pobres esta financiación sigue estancada en unos 3.000 millones de dólares anuales, un déficit financiero que obliga a reorientar los apoyos hacia las pequeñas y medianas empresas como principal motor de empleo en estas zonas.

Asimismo, el presidente del BM destacó que seis bancos multilaterales se han unido para estandarizar sus contratos y empaquetar proyectos de infraestructura, lo que permitirá vender préstamos ya consolidados a grandes inversores -como fondos de pensiones y aseguradoras- y así liberar dinero público para financiar nuevas obras de desarrollo.

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En cuanto a las metas globales para 2030, Banga destacó el compromiso de llevar electricidad a 300 millones de personas en África y facilitar servicios de salud de calidad a otros 1.500 millones, además de promover herramientas digitales sencillas para apoyar a pequeños agricultores, médicos y educadores locales.

"No se trata de recrear el modelo de desarrollo de la generación anterior, sino de construir uno que esté a la altura de las expectativas de la próxima. Un modelo que evolucione al ritmo de los países", señaló el empresario.

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Según destacó Banga, desde que asumió la dirección del organismo en 2023, la atracción de capital privado hacia proyectos de desarrollo se ha más que triplicado, al pasar de unos 35.000 millones de dólares en 2022 a 112.000 millones en el último año.

El martes, en su informe Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI elevó su previsión de crecimiento mundial para 2026 hasta el 3,1 %, pero advirtió del "creciente desequilibrio económico mundial" ante el diferente impacto de las inversiones en inteligencia artificial entre los países, entre otros factores. EFE

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(foto)(vídeo)