Hija de banquero venezolano hace millonaria donación antes de que Trump indultara al padre

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Washington, 15 oct (EFE).- Isabela Herrera, hija del banquero venezolano-italiano Julio Herrera Velutini, se comprometió a donar 2,5 millones de dólares al salón de baile que el presidente estadounidense, Donald Trump, construye en la Casa Blanca, meses antes de que este indultara a su padre, según una exclusiva publicada este jueves por The Washington Post.

La donación, comprometida en septiembre de 2025, se suma a los 3,5 millones de dólares que Herrera aportó al comité político MAGA Inc., que respalda a Trump. Las contribuciones motivaron una denuncia ante la Comisión Federal Electoral (FEC) de la organización Campaign Legal Center, que alegó que la hija actuaba como intermediaria de su padre.

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Herrera Velutini fue acusado en 2022 por el Departamento de Justicia de ayudar a financiar la campaña de la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, a cambio de la destitución de un regulador que investigaba su banco. La exgobernadora y un consultor político también fueron imputados.

En agosto de 2025, los cargos contra el banquero se redujeron a un delito menor como parte de un acuerdo judicial. Un mes después, su hija se comprometió a aportar los 2,5 millones de dólares al salón de baile, una contribución que no se había divulgado anteriormente.

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Los registros citados por el diario muestran que abonó una primera cuota de 835.000 dólares el 14 de octubre de ese año.

Trump indultó a Herrera Velutini en enero de 2026, al igual que a Vázquez y al consultor político. La Casa Blanca sostuvo que los procesos judiciales tenían motivaciones políticas. Según los documentos obtenidos por The Washington Post, el segundo pago de la donación de Isabela Herrera vencía en octubre.

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Campaign Legal Center describió a Isabela Herrera como una consultora financiera independiente de unos veinticinco años, cuya única donación política anterior había sido una aportación de veinte dólares al demócrata Pete Buttigieg, candidato presidencial en 2020. La organización aseguró que no recibió respuesta a su denuncia, mientras que la FEC declinó hacer comentarios al periódico.

El abogado de Herrera Velutini afirmó tras el indulto que su cliente estaba «profundamente agradecido» con Trump por concederle el perdón presidencial. Ni el banquero ni su hija respondieron a las solicitudes de comentarios del diario estadounidense.

La información forma parte de una investigación de The Washington Post basada en documentos internos de la campaña de recaudación para el salón de baile, que identifican 333 millones de dólares en donaciones privadas.

El periódico señala que el caso de Herrera Velutini es uno de los ejemplos en los que las aportaciones al proyecto coinciden con decisiones favorables de la Administración, aunque no establece que las donaciones determinaran las decisiones presidenciales. EFE