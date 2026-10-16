Bolivia visitará a Perú y Ecuador para jugar amistosos en noviembre

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La Paz, 16 oct (EFE).- La selección de Bolivia jugará dos partidos amistosos en condición de visitante contra sus similares de Perú y Ecuador en noviembre próximo como parte de la última fecha FIFA de 2026, según anunció este viernes la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

En una publicación en sus redes sociales, la FBF confirmó que la selección boliviana se enfrentará a la de Perú en Lima el 13 de noviembre. "Este encuentro se jugará en el marco de la Fecha FIFA y permitirá a nuestra Selección Nacional sumar mayor roce competitivo y fortalecer el trabajo del equipo en el escenario internacional", agregó la entidad.

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El 17 de noviembre, la Verde visitará a Ecuador en Guayaquil, en el que será "un desafío de alto nivel internacional para cerrar un año de intenso trabajo, sumar rodaje competitivo" y fortalecer su preparación para las eliminatorias suramericanas del Mundial 2030, según la FBF.

Al mando del boliviano Oscar Villegas, la Verde disputó recientemente dos amistosos contra Paraguay y Argentina, dentro del inicio de su preparación hacia las eliminatorias.

El pasado 27 de septiembre, Bolivia cayó por 0-2 ante Paraguay en el encuentro disputado en Washington y tres días después sufrió una goleada por 4-0 en su visita a Argentina en Córdoba.

La Verde tenía previsto otro amistoso contra la selección de Gambia que debía efectuarse el 4 de octubre, pero se suspendió por una supuesta decisión "unilateral" de la Federación Gambiana de Fútbol (GFF), según dijo la FBF al anunciar la cancelación del encuentro.

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Bajo la conducción de Villegas, Bolivia quedó a un paso de volver a un Mundial después de más de tres décadas, al haber alcanzado la repesca en las eliminatorias de la pasada Copa del Mundo de Norteamérica.

En el torneo clasificatorio que se jugó en marzo en México, los dirigidos por Villegas vencieron a Surinam por 2-1, pero cayeron por 2-1 ante Irak en la fase decisiva. EFE