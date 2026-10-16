Asociaciones marroquíes convocan encuentro para impulsar memorando sobre Ceuta y Melilla

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Rabat, 16 oct (EFE).- Dos asociaciones marroquíes han convocado un encuentro nacional para los próximos 6 y 7 de noviembre en Casablanca con el objetivo de impulsar la elaboración de un "memorando nacional" sobre Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas del norte de África cuya soberanía reivindica históricamente Marruecos.

La iniciativa parte de la Organización Marroquí para la Ciudadanía y la Defensa de la Integridad Territorial y de la Instancia Nacional e Internacional de Voluntarios de la Marcha Verde, agrupaciones de carácter minoritario y que anteriormente habían denunciado la visita de los Reyes de España a ambas ciudades y la habían calificado de "provocación".

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Según un comunicado conjunto de las dos organizaciones, el encuentro tiene como objetivo "abrir un espacio" para que las asociaciones de la sociedad civil marroquí contribuyan a elaborar una posición común sobre "la cuestión de Ceuta y Melilla".

El memorando se basará, según la nota, en "documentación histórica y referencias jurídicas fiables", así como contará con la participación de investigadores y especialistas.

"Ambas organizaciones hacen un llamamiento a los organismos oficiales y a las instituciones nacionales competentes para que acompañen esta iniciativa y contribuyan a sus objetivos", se lee en la nota.

Las dos asociaciones declaran que este memorando se remitirá posteriormente a la embajada y los consulados de España en Marruecos así como a varias embajadas extranjeras en el país, incluida la de Estados Unidos.

La convocatoria coincide con la celebración del 51 aniversario de "la Marcha Verde", la movilización impulsada en 1975 por el entonces rey Hasán II, en la que participaron unos 350.000 civiles y que Marruecos presentó como una acción pacífica para reclamar a España la entrega del Sáhara Occidental, entonces bajo administración española.

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La iniciativa se anuncia días después de la visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla, que suscitó críticas en diversos medios marroquíes y en las redes sociales, donde se refirieron a ambas ciudades como territorios "ocupados".

Por otro lado un grupo de personas se concentró este viernes frente al consulado de España en Agadir, en el sur de Marruecos, donde coreó consignas como "Ceuta y Melilla son marroquíes" e intentó entregar sin éxito una carta de protesta por la visita de los Reyes a ambas ciudades, según vídeos publicados por medios locale

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Hasta el momento, el Gobierno marroquí no se ha pronunciado oficialmente sobre la visita, mientras la Coalición de Izquierda (con solo ocho escaños en el Congreso pero relativo peso político) fue el única grupo con representación parlamentaria que reaccionó sobre la visita y la calificó de "una nueva escalada de tensión" contra Marruecos, y criticó el silencio oficial del Ejecutivo. EFE