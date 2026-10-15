El español Diego Poncelet se convierte en el skater más rápido del mundo al alcanzar los 151,83 km/h

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El 'rider' español Diego Poncelet, atleta de Red Bull, se ha convertido en el skater más rápido del mundo tras alcanzar los 151,83 km/h y establecer un nuevo título Guinness World Records por alcanzar la mayor velocidad sobre un 'skateboard'.

El español, de 27 años, logró batir el récord en su primer día de pruebas, alcanzando los 146,88 km/h. Sin embargo, tras analizar las condiciones, Poncelet sabía que había margen para más. Según un comunicado, con un viento que estaba lejos de ser el ideal, tuvo que esperar otros cinco días hasta que se dieran las condiciones perfectas. Y así superó su propia marca en casi 5 km/h y estableciendo un nuevo referente para este deporte.

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"Nunca llegué a admitir del todo que mi verdadero objetivo era alcanzar los 150 km/h; me daba miedo que no fuera posible", explicó Diego después del intento. "Pero me di cuenta de que no podía engañarme a mí mismo: a 146,88 km/h todavía no estaba satisfecho. No fue hasta que alcancé los 151 km/h cuando me sentí completamente eufórico", agregó.

El "principal motor" de Poncelet para buscar esta hazaña fue "la búsqueda de una sensación que nadie hubiera experimentado antes". "Estaba convencido de que esa experiencia solo sería posible si conseguía superar los 150", dijo sobre un hito que tuvo lugar a mediados de septiembre en un tramo cerrado de la Route du Port, en Les Éboulements, en la región de Charlevoix (Canadá), ante un juez de Guinness World Records.

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Las sesiones en un túnel de viento en Ginebra fueron una parte clave en los entrenamientos de Poncelet para perfeccionar su postura y determinar cuánto tiempo podía mantenerla antes de que el esfuerzo físico empezará a pasar factura. Además, trabajó para aumentar su masa corporal y reducir al máximo su perfil aerodinámico. También mejoró la movilidad del torso y entrenó específicamente el cuello para conseguir que su cuerpo adoptara una posición similar a la de un ala y maximizar la eficiencia aerodinámica.

Cada elemento del equipamiento de Diego fue seleccionado pensando en la velocidad y el rendimiento. Su mono incorpora tejidos con textura que ayudan a que el aire permanezca adherido al cuerpo en lugar de separarse detrás de él, reduciendo así la estela turbulenta responsable de gran parte de la resistencia. Además, se incorporó una tecnología de 'spoiler' en la espalda para recoger las manos bajo el cuerpo y ofrecer al flujo de aire un punto de salida limpio.

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Prada Linea Rossa, patrocinador del récord, trabajó junto a Diego en el diseño y desarrollo de sus zapatillas y guantes. Las zapatillas seamless 3D knit aerodynamic incorporan un diseño asimétrico que maximiza la estabilidad en la parte delantera y minimiza la resistencia al aire en la trasera. Una plantilla interior con tecnología D3O ayuda a amortiguar las vibraciones del asfalto, mientras que una suela de goma integrada permite reducir la posición del pie y mantener un agarre firme sobre la tabla. Los guantes y 'pucks' optimizados ofrecen un punto de corte limpio frente al viento y permiten apoyar las manos en el suelo para derrapar.

Y el 'skateboard' de Poncelet: su propio modelo profesional 9.81, equipado con ruedas, rodamientos y lija de Seismic, el mismo con el que había recorrido el mundo. Para la ocasión, la tabla quedó integrada en un carenado aerodinámico de fibra de carbono.

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Asimismo, Poncelet pasó, según el comunicado, "años buscando y probando posibles ubicaciones" para el intento, desde Austria e Irlanda hasta Canadá, evaluando cada carretera en función de su pendiente, superficie, longitud y condiciones. La Route du Port tiene unos 2,2 km de longitud, con una pendiente máxima del 18% mantenida durante una recta de 600 metros.

"He pasado incontables noches mirando mapas para intentar encontrar algo mejor, especialmente cuando me decían que la carretera estaba demasiado deteriorada y, por tanto, no era una opción. Me volví loco probando distintas carreteras, pero en un momento dado me di cuenta de que esta no podía superarse. No hay otra carretera igual en el mundo, así que fui a comprobarla y ver si todavía se podía bajar", explicó.

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El análisis meteorológico corrió a cargo de Miguel Sánchez Cuenca, tío de Diego y meteorólogo especializado en vela de élite de la America's Cup. "La carretera de Charlevoix está situada en un valle junto al estuario del río San Lorenzo, lo que hace que el viento se canalice de una manera muy particular", dijo Sánchez Cuenca.

"Existe una tendencia general a los vientos del suroeste, justo en dirección contraria al viento de cola que Diego necesitaba para alcanzar su objetivo. Mientras que el viento de cara reduce la velocidad, los vientos laterales pueden ser aún peores porque generan imprevisibilidad e inestabilidad. El viento fue una de las partes más importantes del proyecto y encontrar la ventana adecuada fue un proceso complicado. Para el descenso a 151,83 km/h tuvimos un viento de cola de entre 10 y 14 km/h procedente del noreste durante una breve ventana, mientras el viento estaba girando. Pudimos aprovecharla con el ángulo perfecto", agregó.

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