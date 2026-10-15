FundéuRAE: "cancerígeno" y "canceroso" no son lo mismo

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Madrid, 15 oct (EFE).- El adjetivo “cancerígeno” indica que algo puede dar lugar a un cáncer, mientras que “canceroso” se refiere a lo relacionado con esa enfermedad, por lo que conviene no confundirlos, explica la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE.

Sin embargo, en las noticias es frecuente encontrar frases como las siguientes: “Confirma que el papa León XIV tenía un tumor cancerígeno en el pulmón”, “El doctor de Biden confirma que le extirpó un tejido cancerígeno del pecho” o “Una vez diagnosticados, se les pidió consentimiento para que cedieran parte del tejido cancerígeno”.

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Tal como recoge el “Diccionario de la lengua española”, la voz “cancerígeno” se aplica a lo ‘que puede provocar cáncer’ y “canceroso” a lo ‘perteneciente o relativo al cáncer’. Por lo tanto, si se quiere señalar que algo corresponde a la enfermedad, como un tumor maligno, o está afectado por ella, como puede ser el caso de un tejido, y no que tiene la propiedad de originarla, lo adecuado es emplear “canceroso”, y no “cancerígeno”.

Por esa razón, en los ejemplos mencionados, en los que se alude a la presencia de cáncer, lo apropiado habría sido escribir “Confirma que el papa León XIV tenía un tumor canceroso en el pulmón”, “El doctor de Biden confirma que le extirpó un tejido canceroso del pecho” y “Una vez diagnosticados, se les pidió consentimiento para que cedieran parte del tejido canceroso”.

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Se recuerda asimismo que tanto “carcinógeno” como “carcinogénico” son voces equivalentes a “cancerígeno” para aludir a la sustancia o el agente que producen cáncer.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE