El petróleo de Texas sube un leve 0,11 %, hasta 95,19 dólares el barril

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Nueva York, 15 oct (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía un 0,11 % en la apertura de este jueves, hasta los 95,19 dólares el barril, mientras los inversores siguen evaluando los riesgos para el suministro energético derivados de la guerra de Irán y las perspectivas de una menor demanda mundial.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,10 dólares respecto al cierre anterior.

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La cotización del crudo sigue condicionada por las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20 % del petróleo consumido en el mundo antes de la guerra.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó el miércoles que un portacontenedores se hundió tras chocar con una mina naval en Ormuz, donde se han registrado varios incidentes de este tipo en las últimas dos semanas.

A esta situación se suman los ataques reivindicados por los rebeldes hutíes del Yemen contra objetivos saudíes, entre ellos instalaciones de la petrolera Aramco en Dhahran.

Este jueves, la coalición militar encabezada por Riad anunció además que ha interceptado un misil de crucero en la región de Medina, aunque los hutíes negaron haber lanzado ataques ese día.

Entretanto, la recuperación parcial del suministro desde el golfo Pérsico y las perspectivas de una demanda más débil limitan las presiones alcistas, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que indicó esta semana que las exportaciones de crudo de los productores del golfo aumentaron en septiembre en 4,4 millones de barriles diarios, hasta situarse por encima del 75 % de los niveles anteriores a la guerra. EFE

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