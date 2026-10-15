Netanyahu visita la frontera con Jordania y anuncia medidas contra drones: "No nos pongáis a prueba"

13/04/2026 El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. POLITICA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha visitado este jueves la frontera con Jordania, desde donde ha anunciado la puesta en marcha de un plan para frenar la "amenaza de drones enemigos" y con el que ha instado a terceros a "no poner a prueba" las capacidades israelíes.

"Estamos rodeando Israel con una barrera enorme, pero no se trata solo de eso", ha explicado, antes de afirmar que "hay fuerzas desplegadas y existe un plan de trabajo para lidiar con los drones", aunque no ha ofrecido más detalles.

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"Enemigos de Israel: No nos pongáis a prueba", ha subrayado durante una visitado el kibutz de Masada, en la frontera oriental del país, hasta donde se ha desplazado junto al ministro de Defensa, Israel Katz; el jefe de la Administración de Fronteras, el general de división Eran Ofir; y el comandante de la 96ª División, el general de brigada Oren Simcha; entre otros.

Así, ha hecho hincapié en que estos esfuerzos representan una "protección máxima, con el fin de defender a los ciudadanos de Israel y evitar que nadie llegue siquiera a plantearse la posibilidad de invadir el país". "Se ha realizado un trabajo inmenso: una labor de Ingeniería y logística de gran envergadura", ha afirmado.

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Por su parte, Katz ha matizado que su visita a la zona muestra que "es una parte importante del plan de seguridad y defensa". "Eso se suma al elemento principal de la política liderada por el primer ministro y las Fuerzas Armadas frente a las diferentes amenazas. (...) La idea sigue siendo destruir al enemigo, eliminar amenazas y defender de forma contundente a los ciudadanos de Israel", ha declarado.