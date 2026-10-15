Rusia importará gasolina hasta final de 2026 pese al acuerdo de diésel con Trump

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Moscú, 15 oct (EFE).- Rusia continuará importando gasolina hasta finales de 2026 para paliar el déficit provocado por los ataques ucranianos contra las refinerías rusas pese al acuerdo de exportación de diésel sellado la semana pasada con Estados Unidos, afirmó hoy el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

"Al menos hasta fin de año continuaremos importando (gasolina) porque necesitamos por un lado abastecer el mercado interno y por otro, incrementar las reservas, que redujimos durante la temporada estival para repletar el mercado", declaró a la prensa en durante la Semana Energética de Rusia, citado por la agencia TASS.

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Señaló que el volumen de gasolina importada se mantiene al nivel del 10 %, una medida tomada por Rusia para frenar el desabastecimiento y encarecimiento del combustible automotriz, en particular la gasolina, que afecta al país desde hace meses.

A la vez, aseveró que las compañías rusas "están listas para exportar (diésel) inmediatamente, en cualquier momento" y que ahora "se llevan a cabo las negociaciones con las compañías comerciales".

"Para llevar a cabo estos suministros es necesario firmar un contrato, estibar y arrendar el buque y enviarlo al consumidor. Todo esto demora de dos a tres semanas. Por ello es necesario firmar los acuerdos lo antes posible", explicó.

Además, no descartó que Rusia prohíba la exportación de gas licuado para las empresas no productoras hasta fines de 2026.

"Todavía no hay una decisión, pero en términos generales, tomando en consideración la situación actual en el mercado de gas natural licuado, el Ministerio de Energía estudia esta opción. Veremos qué propuestas presentan", dijo.

Los persistentes ataques ucranianos de los últimos meses contra refinerías rusas mellaron la producción de gasolina y diésel y provocaron un déficit de combustible en Rusia, expresado en un aumento de los precios de estos productos y largas colas en las gasolineras.

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Apenas hace un mes el propio Nóvak encargó al Gobierno elevar la producción y puntualizar los niveles de importación de combustible para estabilizar el mercado interno.

Entre las medidas tomadas estaba la prohibición de exportación de gasolina y diésel, levantada parcialmente el pasado sábado para cumplir con el acuerdo alcanzado el 9 de octubre antes entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump.

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Así, Rusia exportará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas después.

La víspera Novak indicó que Rusia podría incluso adelantarse a estos planes y llegar a exportar para finales de año hasta 3,5 millones de toneladas de diésel en el marco del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, equivalente a más del 10 % del mercado mundial.EFE

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