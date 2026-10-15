Los Javis presentan 'La Bola Negra' en Nueva York un día antes de su estreno en EE.UU.

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Nueva York, 15 oct (EFE).- Javier Calvo y Javier Ambrossi presentaron este jueves su película 'La Bola Negra' en Nueva York un día antes de su estreno en las salas de Estados Unidos.

"Es impresionante estar aquí porque nosotros estudiamos aquí interpretación", declaró Ambrossi a EFE.

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'La Bola Negra' fue la encargada de inaugurar el NewFest, el festival de cine LGBTQ+ más grande de Nueva York, que tendrá lugar hasta el próximo 25 de octubre.

Calvo apuntó que ambos empezaron a escribir el musical de ‘La llamada’, que luego se convirtió en su primera película, "inspirados por su viaje a Nueva York".

Además, los directores estuvieron acompañados por los interpretes Glenn Close y Julio Torres, que participan en la película.

Los directores confesaron estar muy emocionados por la recepción que está teniendo el proyecto tanto en España como en Estados Unidos, en base a la venta de entradas.

A pesar de que no se ha estrenado en Estados Unidos, ‘La Bola Negra’ figura entre las quinielas de algunos medios especializados para liderar las nominaciones a los próximos Óscar.

Sin embargo, Calvo y Ambrossi apuntan que para ellos lo importante es que España la haya seleccionado para representarla en los premios de la Academia.

"Lo que venga después será para nuestro país, para nuestra gente, para la gente que está mirándonos desde ahí y nos da fuerza, nos da ánimo", declaró Calvo.

El filme se estrena este viernes 16 en las salas estadounidenses y a partir del 2 de diciembre estará disponible en Netflix, que la adquirió para su distribución en Estados Unidos.

Así, 'La Bola Negra' estará 47 días solo disponible en las salas, el periodo de exhibición en cines de la historia de Netflix.

La película narra, a través de varias historias en distintos momentos de la historia, la fractura de España, la guerra civil y su caída en la dictadura de Francisco Franco.

Clavo y Ambrossi fueron galardonados con el Premio a la Mejor Dirección del Festival de Cannes, el pasado mes de mayo, y con el mismo distintivo por parte de la Critics Choice Association hace unas semanas, el primer reconocimiento en Estados Unidos. EFE

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(foto) (vídeo)