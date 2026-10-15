EEUU revela ayuda multimillonaria para Comunidad del Caribe tras reunión con su presidente

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Castries, 15 oct (EFE).- Estados Unidos anunció este jueves un paquete de ayuda multimillonario para el Caribe, en el marco de una reunión bilateral celebrada en Washington entre el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, y el primer ministro de Santa Lucía y actual presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom), Philip J. Pierre.

"Una economía moderna no puede existir sin una red segura. Todos hemos sido testigos de las vulnerabilidades", afirmó Landau tras anunciar una inversión estadounidense de 175,8 millones de dólares en infraestructuras seguras a través del programa de cables submarinos del Caribe y Centroamérica.

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A su juicio, "esto proporcionará una conectividad fiable y de alta velocidad en toda la región para construir redes resilientes y seguras que sirvan a la población y no a intereses externos".

Asimismo, Landau afirmó que Washington aportará 55,5 millones de dólares adicionales para reforzar las fuerzas del orden y once millones de dólares en concepto de Financiación Militar Extranjera para desarrollar las capacidades de las fuerzas de seguridad en el Caribe.

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"Nuestros países están unidos por la geografía, el comercio, el turismo, los lazos familiares y la amistad. La Comunidad del Caribe es un vecino cercano, un socio democrático estable y una región abierta a la inversión", remarcó el subsecretario de Estado.

Por su parte, Pierre indicó que busca una asociación "más estratégica, sustentada en un diálogo regular y que se mida por las mejoras en la vida" de los ciudadanos caribeños con mayor seguridad energética y cooperación económica que significa puestos de trabajo, inversión y oportunidades.

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"Nuestras conversaciones de hoy se deberían traducir en compromisos prácticos: financiación para sistemas energéticos resilientes; un comercio predecible y alianzas comerciales más sólidas; infraestructuras seguras; sistemas sanitarios y de respuesta ante desastres más robustos; y una acción coordinada contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de armas de fuego", añadió Pierre.

El mandatario santalucense señaló que las deliberaciones aquí celebradas también deben "dar cabida a la inmigración y la migración, cuestiones con profundas implicaciones para nuestras comunidades y nuestros lazos entre los pueblos".

El líder de la Caricom hizo hincapié en la situación actual en Haití, donde bandas criminales intentan derrocar al Gobierno del país francófono, debe ser una prioridad en las conversaciones.

Por ello, Pierre expresó su agradecimiento a Estados Unidos por el papel que desempeñó al acoger con satisfacción la prórroga del mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para prolongar la duración de la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF, en inglés) en Haití.

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El Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de prorrogar seis meses la presencia de la fuerza multinacional en Haití, lo que mantendrá la misión activa hasta el 31 de marzo de 2027 y se prevé que la GSF alcance su cuota de 5 500 efectivos en Haití en octubre de 2026.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE