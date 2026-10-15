La producción en Perú sube 3,23 % en agosto alentada por construcción y comercio

Guardar

Lima, 15 oct (EFE).- La producción nacional en Perú subió 3,23 % en agosto, respecto al mismo mes del año pasado, alentada por la construcción, el comercio, electricidad, gas y agua, en tanto que la producción acumulada de enero a agosto creció 3,14 %, de acuerdo al informe técnico publicado este jueves.

La construcción tuvo un alza de 10,3 % respecto al mismo mes de 2025, debido a la evolución del consumo interno de cemento (7,6 %) y el avance físico de obras públicas (19,3 %), de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú.

PUBLICIDAD

El crecimiento se elevó en 6,8 % por la venta al por mayor (4,9 %) de bienes como combustibles, minerales, computadoras y materiales de construcción.

A su vez, la venta al por menor subió 5,2 % por la expansión de supermercados y minimercados de alimentos, farmacias y mayor distribución de combustible en estaciones de servicio.

Otro sector con un avance importante fue el de electricidad, gas y agua, que subió 6,6 % por la evolución positiva del subsector electricidad (7,1 %), gas (11 %) y agua potable (1,7 %).

El aumento del subsector gas se explicó por la creciente demanda de las generadoras eléctricas (12,1 %), los establecimientos de expendio de gas natural vehicular (8,9 %) y de las empresas (17,1 %).

En el caso de la producción en manufactura, esta creció 4,1 % en agosto por el incremento de los subsectores fabril primario (18,5 %) y fabril no primario (1 %).

Por otro lado, la producción de pesca bajó 17,3 % por la caída de la pesca continental en 36,7 % ante el menor volumen desembarcado de especies para consumo en estado fresco (-40 %) y para congelado (-15,9 %) debido al calentamiento del mar por efecto del fenómeno climático de El Niño.

PUBLICIDAD

A su vez, la captura para consumo humano indirecto (preparación de harina y aceite de pescado) fue de 2.602 toneladas, cifra que comparada con las 6.208 toneladas de agosto de 2025, refleja una caída de 58,1 %.

Asimismo, el sector de minería e hidrocarburos cayó 5,5 % respecto al mismo mes del año pasado por el resultado negativo de ambos subsectores, minería (-6,1 %) e hidrocarburos (-1,3 %).

En minería hubo una reducción de producción de zinc (-28,1 %), cobre (-5,3 %), plata (-10,4 %), oro (-0,9 %), plomo (-3,8 %) y estaño (-6,9 %), mientras que creció la de molibdeno (12,5 %) y la de hierro (9,2 %).

PUBLICIDAD

En tanto, la mayor extracción de gas natural (9 %) compensó el subsector de hidrocarburos, ante el descenso de la extracción de petróleo crudo (-10,9 %) y de líquidos de gas natural (-3,2 %).

El informe de INEI agregó que los Servicios de Gobierno aumentaron 3 % por las mayores actividades de las instituciones de la Administración Pública (3,2 %), Defensa (1,6 %) y Otros Servicios (3,7 %). EFE