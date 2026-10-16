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Capi Pérez hace dura confesión: su esposa perdió dos bebés antes de convertirse en papás

El conductor de TV Azteca confesó en charla con Paty Chapoy el duro momento que vivió con su esposa Itzel Barro

Capi Pérez hace dura confesión: su esposa perdió dos bebés antes de convertirse en papás
Capi Pérez hace dura confesión: su esposa perdió dos bebés antes de convertirse en papás
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El Capi Pérez realizó una fuerte confesión en entrevista con Paty Chapoy, cuando reveló que, antes de convertirse en papás, el conductor de TV Azteca y su esposa, Itzel Barro, sufrieron de dos pérdidas de bebés.

Aunque las pérdidas los desanimaron, la pareja se mantuvo fuerte y poco tiempo después pudieron tener a su primer hijo Vicente, luego de un viaje a Japón que les sirvió para reafirmar su relación tras el par de golpes por las pérdidas.

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Además, en la misma entrevista con la conductora de Ventaneando, el Capi Pérez señaló que su esposa se ha convertido en su agente personal, al llevarle su carrera en el área comercial, fuera de las actividades en TV Azteca.

Las dos pérdidas los unieron como pareja antes de la llegada de Vicente

El Capi Pérez comparte la llegada de su segundo hijo
A través de la redes sociales el Capi Pérez dio la bienvenida a su segundo hijo (Captura de pantalla: Instagram/elcapiperez) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comediante explicó que los episodios fueron difíciles de asimilar. “Tuvimos un par de episodios desagradables que no se lograron”, dijo a Pati Chapoy. “Eso nos desanimó, nos abrazamos”, agregó.

Después de esas experiencias, la pareja decidió tomar distancia y viajar a Japón. Al regresar del viaje supieron que Itzel esperaba nuevamente un bebé.

Meses más tarde nació Vicente, su primer hijo, en octubre de 2024. En julio de 2026 la familia creció con la llegada de Clemente, su segundo hijo.

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Itzel comenzó a manejar la agenda comercial del comediante por los olvidos de compromisos

Capi Pérez
La pareja no ha revelado cuál será el sexo de su próximo bebé (Foto: Instagram)

En la misma entrevista, El Capi Pérez contó que su esposa, conocida como “Hola Enfermera”, se encarga desde hace años de sus asuntos comerciales. El cambio surgió porque él olvidaba compromisos de trabajo o los encimaba entre sí.

“Pero para cuestiones comerciales ella es la buena”, dijo sobre su esposa Itzel. El conductor relató que la situación se dio de forma natural, sin que mediara un acuerdo previo entre ambos.

Describió un episodio específico que ejemplifica el problema: estaba grabando algo cuando recibió una llamada sobre una campaña para la que no se había preparado. “Recibí una llamada de: «Oye, Capi, ya estamos listos». Y yo: «La madre, ¿listos para qué?»”, narró. “«Pues para la campaña que...» «No me acordaba, perdón, estoy grabando otra cosa»”, agregó.

Capi Pérez
Capi Pérez se integró a Venga la alegría en 2014 (Archivo)

Ante esos olvidos reiterados, su esposa se ofreció a hacerse cargo de su agenda. “Mi esposa me dijo: «A ver, no te preocupes. A ver, yo te ayudo. Te echo la mano con tu agenda»”, contó el conductor.

El sistema de dos chats que usan hoy para organizar compromisos comerciales

La función de Itzel escaló con el tiempo hasta incluir la elaboración de presupuestos para los trabajos del comediante. “Después fue escalando a te armo un presupuesto, tal, tal, tal”, detalló.

El Capi Pérez asegura que hoy en día la dinámica entre ambos funciona de manera ordenada. “Hoy en día tenemos un equilibrio muy bueno, eh, en que tenemos dos chats, por ejemplo”, explicó durante la charla con Pati Chapoy.

(Instagram: @elcapiperezoficial)
(Instagram: @elcapiperezoficial)

El conductor detalló que uno de los chats es personal con ella, donde hablan de cosas de la vida, la familia y las ocupaciones del hogar, mientras que el otro sirve para temas comerciales y de negocios.

¿A qué se dedica la esposa del Capi Pérez?

Itzel Barro, conocida en redes sociales como “Hola Enfermera”, es creadora de contenido e influencer. Se especializa en temas de estilo de vida y actualmente cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

También participó en MasterChef Celebrity 2024, reality show en el que se ganó el cariño del público antes de ser eliminada.

Se casó con El Capi Pérez en 2018, en Cancún, Quintana Roo. La pareja se conoció a través de redes sociales y tuvo su primera cita en un concierto del rapero Snoop Dogg.

el capi e itzel
La pareja confesó que se llevan muy bien (Foto: Instagram/@elcapiperez)

¿Cuántos hijos tiene Capi Pérez?

Capi Pérez tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con Itzel Barro:

  • Vicente, nacido el 1 de octubre de 2024.
  • Clemente, nacido el 23 de julio de 2026.

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