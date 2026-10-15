Líder de Los Tucanes de Tijuana cree que la música mexicana está en "un momento bendecido"

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Pedro Pablo Cortés

Miami, 14 oct (EFE).- El líder del grupo mexicano Los Tucanes de Tijuana, Mario Quintero Lara, cree que la música de México está en "un momento bendecido", como refleja el persistente éxito de su tema 'La chona' en las redes sociales y su ingreso este miércoles al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

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El fundador del grupo de regional mexicano consideró, en una entrevista con EFE, un "sueño hecho realidad" y "un gran orgullo como mexicano, como latino" el convertirse en uno de los nuevos miembros del Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, por sus siglas en inglés) en una ceremonia en Miami.

En particular, expresó su orgullo por 'La chona', tema de música norteña que él compuso en cinco minutos en 1995 a petición de un locutor de radio de Tijuana, la mayor ciudad en la frontera de México con Estados Unidos, y que ahora los mexicanos usan para ambientar sus videos en redes sociales y cualquier fiesta.

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"Somos bendecidos. La verdad es que 'La chona' nos ha enseñado mucho y nos ha llevado a muchos países y, sin duda, quisiéramos tener muchas canciones al igual que 'La chona', pero es única, es mágica, la verdad es que nos da mucho emoción ver tanta gente de todas las edades bailarla, compartirla, disfrutarla", manifestó.

El compositor, originario del estado de Sinaloa y ganador del Grammy Latino y el Premio Presidencial del BMI, resaltó que la música de México está trascendiendo fronteras, algo que Los Tucanes de Tijuana hicieron en 2019 al convertirse en el primer grupo de regional mexicano en presentarse en el Festival de Coachella.

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"La música nuestra, la música mexicana, estamos en un momento bendecido. Tuvimos la oportunidad de estar en Europa, en seis países y vimos lo grande que es nuestra música, sobre todo hablando de música norteña", señaló.

Quintero Lara consideró que su reconocimiento en el LSHOF "representa algo muy importante" para los mexicanos en Estados Unidos, donde su grupo es uno de los más escuchados entre los inmigrantes y sus descendientes.

El artista fundó Los Tucanes de Tijuana en 1987 y desde entonces han vendido más de 20 millones de álbumes, han obtenido más de 30 discos de oro y 30 de platino, y han popularizado temas como 'El tucanazo', 'La chica sexy', 'Vivir de noche' y 'El centenario' con cientos de millones de reproducciones en Spotify.

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Por ello, espera que su historia motive a otras personas.

"Hay mucha gente que no cree en sí misma y a esa gente yo le digo: 'si supieran de dónde vengo yo, cómo llegué yo, cómo empecé yo'. Creo que, si la gente conoce la historia de un servidor se va a motivar a creer en sí misma, a no perder los sueños", observó.

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El mexicano fue uno de los seis compositores que entraron este miércoles a la LSHOF, junto al productor estadounidense Sergio George, el colombiano Kike Santander, el peruano Gian Marco, el puertorriqueño Yoel Henríquez y el español Danny Daniel.

Además, Celia Cruz recibió de manera póstuma el Premio Legado de los Musa Awards y Lupita Infante, nieta del actor mexicano Pedro Infante, obtuvo el Premio La Musa Elena Casals.

"La música latina, en general, es mucho más grande en todo el mundo, creo que estamos viviendo como latinos una época espectacular dentro del género, sobre todo en los latinos en todo el mundo y, la verdad, estamos disfrutando momentos muy grandes", opinó Quintero Lara. EFE

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(foto)(video)