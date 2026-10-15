La distribución propone al próximo Gobierno reformas para impulsar la competitividad y con menos regulación

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La presidenta de La Distribución Anged, Matilde García Duarte, ha propuesto al Gobierno que salga de las elecciones del próximo 29 de noviembre una agenda de cinco reformas para situar la competitividad en el centro de la política económica, que incluye una vicepresidencia económica de desregulación, medidas contra el absentismo, libertad de horarios comerciales, igualdad de reglas frente a las plataformas asiáticas y una reforma fiscal integral.

En concreto, García Duarte ha defendido durante la clausura del 'Día de la Distribución 2026' que mejorar la competitividad constituye la base para elevar los salarios, impulsar la inversión y sostener el Estado del bienestar.

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De esta forma, en materia regulatoria, la patronal de la gran distribución ha reclamado una vicepresidencia económica de desregulación que lidere un plan general de simplificación en todos los niveles de la Administración. "La buena regulación protege al ciudadano. La regulación excesiva le pasa factura, con un sobrecoste de 36.000 millones de euros al año", ha señalado García Duarte.

Asimismo, ha propuesto reducir el absentismo mediante el diálogo social, reforzando la prevención y la colaboración entre la sanidad pública y las mutuas. Según ha indicado, recuperar los niveles anteriores a la pandemia supondría un ahorro próximo a los 17.000 millones de euros para las empresas, las mutuas y la Seguridad Social.

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Por otro lado, García Duarte ha pedido avanzar hacia la libertad de horarios comerciales y ha cuestionado la diversidad normativa que afecta a las aperturas. "Somos el único país de Europa con 390 regulaciones para abrir un domingo: son un arancel interno frente a las plataformas asiáticas", ha subrayado.

La patronal también ha reclamado la necesidad de instrumentos efectivos de unidad de mercado, una aplicación coordinada de la normativa europea y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aduaneras y de seguridad de producto por parte de estas plataformas.

"España es el lejano oeste para las plataformas. Su bajo cumplimiento normativo genera una pérdida de recaudación fiscal de 1.056 millones de euros y pone en riesgo 56.000 empleos en la industria del comercio", ha advertido su presidenta.

La quinta propuesta de la gran distribución consiste en abordar una reforma fiscal integral que favorezca la inversión, el empleo y el crecimiento. "La presión fiscal ha crecido cerca de cuatro puntos. Necesitamos nuevos incentivos para empresas y ciudadanos", ha defendido García Duarte.

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En este contexto, la presidenta de La Distribución Anged ha alertado de la distancia entre el crecimiento económico y el bienestar percibido por los hogares. "Una economía que crece no puede convivir con un consumidor que se siente cada vez más pobre", ha señalado, al tiempo que apunta a la vivienda, la presión fiscal, la baja productividad y el exceso de regulación como factores que condicionan la capacidad de compra y la inversión.

Por otro lado, ha destacado que el comercio debe adaptarse a cambios estructurales relacionados con la demografía, la inteligencia artificial (IA), así como los nuevos hábitos vinculados a la vida urbana, la salud o el deporte.

De cara al 50 aniversario de la patronal, que se celebrará en 2027, García Duarte ha reivindicado la contribución de la organización, que cuenta entre sus asociados a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, entre otros, a los debates sobre la modernización del país y su compromiso con el diálogo social para mejorar el bienestar de los ciudadanos y la productividad de las empresas.

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