La compraventa de vivienda por extranjeros cae un 13% en el primer semestre, según los notarios

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La compraventa de vivienda libre por extranjeros descendió un 13% interanual en el primer semestre de 2026, hasta las 62.327 operaciones, lo que supone el mayor retroceso desde la primera mitad de 2020, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Pese a la caída de las transacciones, el precio medio pagado por estos compradores aumentó un 9,4%, hasta los 2.644 euros por metro cuadrado.

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Las operaciones realizadas por extranjeros representaron el 18,3% del total de compraventas de vivienda libre entre enero y junio, frente al 19,2% del mismo periodo de 2025 y al 20,3% de 2024, manteniendo la tendencia descendente observada desde entonces.

El descenso fue más intenso entre los extranjeros no residentes, cuyas compraventas retrocedieron un 18% interanual, hasta las 22.940 operaciones, el menor volumen desde el primer semestre de 2021. Estas transacciones representaron el 36,8% de las realizadas por compradores extranjeros.

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Por su parte, los extranjeros residentes concentraron el 63,2% restante, con 39.387 operaciones, un 9,7% menos que en el primer semestre de 2025. El estudio revela que, aunque se alejaron del máximo histórico alcanzado en la primera mitad del año pasado, sus compraventas se mantuvieron en niveles elevados en comparación con la serie histórica.

El informe también constata que el volumen de operaciones realizadas por extranjeros volvió a disminuir en el primer semestre de 2026 respecto al semestre anterior, tanto entre residentes como entre no residentes. En este último grupo, la tendencia descendente se prolonga desde el máximo registrado en la primera mitad de 2022.

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LOS PRECIOS SUBEN UN 9,4%

El precio medio por metro cuadrado de las viviendas adquiridas por extranjeros se situó en 2.644 euros en el primer semestre, un 9,4% más que en el mismo periodo de 2025.

Los extranjeros no residentes continuaron pagando los importes más elevados, con una media de 3.493 euros por metro cuadrado, un 11,8% más que un año antes. En el caso de los extranjeros residentes, el precio medio alcanzó los 2.102 euros, con un incremento interanual del 9,8%.

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Por su parte, los compradores nacionales pagaron una media de 1.971 euros por metro cuadrado, un 8,7% más que en el primer semestre de 2025.

Además, la diferencia entre los precios abonados por extranjeros no residentes y residentes alcanzó un nuevo máximo histórico, ya que los primeros pagaron de media 1.391 euros por metro cuadrado más que los segundos, frente a una brecha de 1.210 euros en el mismo periodo del año anterior.

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DESCENSOS EN LA MAYORÍA DE LAS COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, la compraventa de vivienda libre por extranjeros descendió en la mayoría de ellas. Las únicas excepciones fueron Castilla-La Mancha, donde las operaciones aumentaron un 4,4%, y Extremadura, con un avance del 3,3%.

Las caídas más pronunciadas se registraron en Cantabria, con un 20,5%; Canarias, con un 20,3%; y la Comunidad de Madrid, con un 19,7%. Les siguieron Baleares y la Comunidad Valenciana, ambas con retrocesos del 15,4%; el País Vasco, con un 14%; Galicia, con un 12,8%; Andalucía, con un 12,7%; y Murcia, con un 12,2%.

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Los descensos fueron más moderados en Cataluña, donde las compraventas bajaron un 9%; Castilla y León y Asturias, ambas con un 8,2%; y Navarra, con un 5,3%. En La Rioja y Aragón, el volumen de operaciones se mantuvo prácticamente estable, con caídas del 0,8% y del 0,2%, respectivamente.

En cuanto a la distribución territorial, la Comunidad Valenciana concentró el mayor número de compraventas realizadas por extranjeros no residentes, con 9.250 operaciones, el 40,3% del total de este grupo. Le siguió Andalucía, con 5.800 transacciones, el 25,3%; Canarias, con 2.046 (8,9%); Murcia, con 1.780 (7,8%); y Cataluña, con 1.777 (7,7%). Baleares representó el 6,4% de las operaciones de este grupo y Madrid, el 1,5%.

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Entre los extranjeros residentes, Cataluña encabezó el mercado, con 8.516 compraventas, el 21,6% del total, seguida de la Comunidad Valenciana, con 8.196 (20,8%); Andalucía, con 6.007 (15,3%); y la Comunidad de Madrid, con 3.912 (9,9%).

EL PRECIO AUMENTA EN 15 COMUNIDADES

El precio medio pagado por los extranjeros aumentó en 15 de las 17 comunidades autónomas. Cantabria registró el mayor incremento, del 23%, seguida de Asturias, con un 22,3%; Extremadura, con un 16,4%; la Comunidad Valenciana, con un 15,6%; y la Comunidad de Madrid, con un 15,4%.

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También se anotaron subidas de dos dígitos en Murcia, del 15,1%; el País Vasco, del 12,8%; Castilla y León, del 12,7%; Castilla-La Mancha, del 12,5%; y Andalucía, del 11,5%.

Los avances fueron más moderados en Canarias, con un 9,7%; Baleares, con un 9,3%; Galicia, con un 5,2%; Cataluña, con un 3%; y Aragón, con un 0,4%. Los únicos descensos se produjeron en La Rioja, donde el precio medio cayó un 5,5%, y Navarra, con un retroceso del 4,8%.

MARRUECOS Y REINO UNIDO, A LA CABEZA

Por nacionalidades, los compradores marroquíes realizaron el mayor número de operaciones en el primer semestre, con 4.960 compraventas, el 8% del total de las realizadas por extranjeros. Les siguieron los británicos, con 4.541 operaciones (7,3%); los italianos, con 4.109 (6,6%); los rumanos, con 3.974 (6,4%); y los alemanes, con 3.907 (6,3%).

En conjunto, estas cinco nacionalidades concentraron el 34,6% de las compraventas de vivienda realizadas por extranjeros. Además, el grupo de compradores extracomunitarios englobado en la categoría 'Otros fuera de la UE' efectuó 7.822 operaciones, el 12,5% del total.

El informe refleja diferencias entre residentes y no residentes ya que ntre estos últimos, las nacionalidades con mayor presencia fueron la neerlandesa, con el 12,6% de las operaciones; la alemana, con el 11,8%; la británica, con el 10,4%; y la polaca, con el 8,1%.

En el caso de los extranjeros residentes, los compradores marroquíes encabezaron las operaciones, con el 12,4% del total de este grupo, seguidos de los italianos, con el 9,2%; los rumanos, con el 9%; y los británicos, con el 5,5%.

En términos interanuales, solo aumentaron las compraventas realizadas por ciudadanos de Venezuela, un 10,2%, y Colombia, un 7,4%. Los mayores descensos correspondieron a compradores de Rusia, con un 26,2%; China, con un 26,1%; Estados Unidos, con un 22%; Bulgaria, con un 21,6%; Bélgica, con un 21,3%; y Reino Unido, con un 21%.

LOS ESTADOUNIDENSES, LOS QUE MÁS PAGAN POR METRO CUADRADO

En cuanto a los precios más elevados, los estadounidenses fueron los que compraron más caro, con 3.948 euros por metro cuadrado, seguidos de Suecia, con 3.839 euros; Alemania, con 3.763 euros; Suiza, con 3.760 euros; y Noruega, con 3.588 euros.

También pagaron importes superiores a la media de los compradores extranjeros, situada en 2.644 euros por metro cuadrado, los ciudadanos de Polonia, Bélgica, Irlanda, Francia, Italia, Países Bajos, Rusia y Reino Unido.

Por el contrario, los precios medios más bajos correspondieron a los compradores de Marruecos, con 801 euros por metro cuadrado; Rumanía, con 1.439 euros; Ecuador, con 1.531 euros; y Colombia, con 1.604 euros.