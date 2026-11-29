26/11/2025 BISSAU, Nov. 26, 2025 -- This video snapshot captured on Nov. 26, 2025 shows Guinea-Bissau's army spokesperson Dinis N'Tchama speaking on television in Bissau, Guinea-Bissau. Guinea-Bissau's armed forces announced on Wednesday via the national television that they had assumed full powers of the country and imposed several emergency measures. POLITICA Si Yuan / Xinhua News / Europa Press

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La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha expresado este sábado su "profunda preocupación" por la "decisión unilateral" de las autoridades de transición de Guinea-Bissau de prolongar el proceso político hasta noviembre de 2028, lo que elevaría a tres años un periodo fijado inicialmente en un año por los líderes golpistas.

En un comunicado, el bloque ha reiterado su defensa de una transición "corta, con plazos definidos e inclusiva" que permita restablecer el orden constitucional mediante elecciones "creíbles, abiertas y transparentes".

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La organización ha señalado que toma nota de los argumentos expuestos por la junta para justificar la prórroga, pero ha ofrecido su colaboración para superar estas limitaciones y acortar el calendario anunciado.

Asimismo, la CEDEAO ha instado a las autoridades bisauguineanas a reconsiderar el aplazamiento y a entablar un diálogo constructivo con Senegal, país designado como mediador del bloque, con el objetivo de acordar una hoja de ruta "consensuada, inclusiva y realista" para el pronto retorno a la normalidad constitucional.

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Por último, el organismo ha reclamado garantías para las libertades fundamentales y el ejercicio efectivo de los derechos políticos y cívicos de todos los actores nacionales, y ha reafirmado su compromiso de apoyar el proceso en coordinación con la Unión Africana y la ONU.

El pasado jueves, el líder golpista y autodeminado "presidente de transición" de Guinea-Bissau, Horta N'Tam, anunció su decisión de aplazar dos años las elecciones generales previstas para el próximo 6 de diciembre dadas las enormes dificultades técnicas que estaban atravesando sus preparativos.

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Horta N'Tam confirmó los peores pronósticos al anunciar su decisión de "revocar el decreto presidencial que fijaba el 6 de diciembre de 2026 como fecha para la realización de los comicios" que ahora se celebrarán el 26 de noviembre de 2028.

El 23 de noviembre de 2025, el Ejército perpetró un golpe de Estado y detuvo al entonces presidente, Umaro Sissoco Embaló, poco antes de que se publicaran los resultados de los comicios en los que aspiraba a la reelección. Tras registrarse disparos en amplias zonas de la capital, Bisáu, las autoridades militaes declararon el "control total" del país y constituyeron el Alto Comando Militar para la Restauración de la Seguridad Nacional y el Orden Público.

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