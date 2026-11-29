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(De la enviada especial de Europa Press Sandra Blasco

MSC Cruceros reordenará la distribución geográfica de su flota durante los próximos tres años con el objetivo de concentrar su expansión de capacidad en Estados Unidos y Asia, mientras mantiene estable su volumen de pasajeros en Europa.

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La naviera proyecta ampliar su capacidad comercial global en el horizonte de 2033-2034 apoyada en una intensa cartera de nuevos buques en construcción, combinando el empuje cuantitativo en los mercados con mayor recorrido con una estrategia de diversificación de rutas y mejora de producto en el continente europeo.

Así lo ha explicado a Europa Press el director general de MSC Cruceros en España, Fernando Pacheco, durante los actos de inauguración del MSC World Asia celebrados este fin de semana en Le Havre (Francia). Según ha detallado, la estrategia en Europa, incluido el mercado español, no pasa por incorporar más pasajeros, sino por diversificar destinos, mejorar el perfil del cliente y elevar la calidad de la flota desplegada en el continente.

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El grupo, que cerró 2025 con cerca de cinco millones de pasajeros en todo el mundo, lo que representa un crecimiento próximo al 9%, se ha marcado como objetivo duplicar su capacidad comercial en el horizonte de 2033-2034.

Para alcanzar esta meta, cuenta con un programa de construcción naval que contempla cinco unidades de la serie World Class, tres barcos de Explora Journeys y cuatro buques de la serie New Frontier, de menor tamaño que los World Class y con un concepto similar al de la serie Seaside.

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"De aquí a tres años, Europa no es el lugar donde la compañía pretende crecer. La compañía pretende crecer en Europa ampliando y diversificando su programación, pero no va a crecer en capacidad en los próximos tres años. Los verdaderos crecimientos pasarán por Estados Unidos y Asia", ha señalado Pacheco.

ESTADOS UNIDOS Y ASIA CONCENTRARÁN EL CRECIMIENTO

La estrategia responde así a los diferentes niveles de madurez y ritmos de expansión de los mercados, según los datos de la patronal internacional CLIA. Estados Unidos registra alrededor de 20 millones de pasajeros de cruceros al año y crece a un ritmo anual de entre el 7% y el 8%, una horquilla en la que MSC aspira a situarse dentro de tres años.

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En España, en cambio, el mercado ronda los 620.000 pasajeros anuales, según las cifras de CLIA correspondientes a 2025, y avanza a tasas más moderadas, de entre el 2% y el 3%.

En Asia, la expansión será progresiva y cobrará especial impulso a partir del invierno de 2028, cuando la compañía desplegará por primera vez un barco en Singapur.

Pese al protagonismo que adquirirán Estados Unidos y Asia en el crecimiento de la naviera, Pacheco ha confirmado a Europa Press que la jerarquía de sus principales mercados no experimentará cambios sustanciales durante los próximos tres años.

Estados Unidos continuará liderando el negocio, mientras que España conservará la tercera posición a escala global, por detrás de Estados Unidos e Italia. El mercado asiático todavía necesita recorrido para alcanzar un peso comparable al de los países del sur de Europa.

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DIVERSIFICACIÓN DE DESTINOS PARA EVITAR LA SATURACIÓN

Frente a lo que muchos vaticinan, el despliegue de dos buques World Class en Barcelona el próximo año no supondrá un aumento neto de la capacidad de MSC en el entorno de Barcelona y Valencia respecto al verano anterior, según explicó el directivo "ya que la incorporación de estas unidades irá acompañada de la retirada de otros barcos".

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La estrategia consistirá en sustituir capacidad existente por buques más modernos e innovadores, con una oferta superior de camarotes y experiencias a bordo, con el objetivo de captar tanto demanda española como internacional. Paralelamente, la naviera está ampliando su abanico de destinos y puertos de embarque en España, que han pasado de tres hace cinco años a nueve en la actualidad.

Tras su entrada en Canarias durante el invierno de 2024-2025, MSC está reforzando su apuesta por el archipiélago. La compañía pasará de operar con un barco en la temporada 2024-2025 a más que duplicar su capacidad de cara al invierno de 2027-2028, con el despliegue de unidades como el MSC Virtuosa.

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Al mismo tiempo, la naviera retirará su operativa de Oriente Medio e incorporará, en el invierno de 2026-2027, una programación anual en República Dominicana. Esta propuesta incluirá un vuelo exclusivo directo entre Madrid y La Romana, así como itinerarios de siete noches por el Caribe.

BARCELONA: CAMBIO EN EL PERFIL DEL PASAJERO Y CONEXIÓN ELÉCTRICA EN 2027

En Barcelona, donde MSC inauguró su terminal en abril del año pasado, la compañía está centrando sus esfuerzos en la sostenibilidad y en mejorar la calidad del flujo de pasajeros, en lugar de incrementar el volumen total de viajeros, según ha explicado Pacheco.

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La terminal será la primera en disponer, en 2027, de conexión eléctrica a tierra, una infraestructura que permitirá a los buques apagar sus motores durante las escalas y reducir así sus emisiones de CO2. Este avance cuenta con el respaldo de los acuerdos alcanzados con Puertos del Estado, el Puerto de Barcelona y el Ayuntamiento de la ciudad.

Más del 90% de las escalas de MSC en el puerto barcelonés corresponden ya a barcos preparados para conectarse a la red eléctrica terrestre. Además, los dos buques World Class previstos para operar en la ciudad utilizan gas natural licuado (GNL), con posibilidad de repostar este combustible en Barcelona.

La compañía también destaca el cambio experimentado por la operativa del puerto catalán en los últimos años. Antes de 2020, más del 50% de los pasajeros de MSC en Barcelona eran viajeros en tránsito. Desde 2025, sin embargo, el embarque y desembarque representa más de la mitad del movimiento de pasajeros, con una proporción cercana al 55%.

Este cambio de modelo favorece que los viajeros prolonguen su estancia en la ciudad antes o después del crucero y contribuye a atraer a pasajeros internacionales con un gasto medio superior.

Frente a esta estrategia de contención del volumen en Barcelona, MSC estudia nuevas oportunidades de crecimiento en otros enclaves, como Valencia, donde trabaja con las instituciones para desarrollar una terminal en los próximos años, y Canarias.

"No pretendemos crecer en pasajeros en Barcelona, pretendemos cambiar el tipo de pasajero: más embarque y desembarque y menos en tránsito", ha resumido Pacheco asegurando que el sector deber formar "parte de la solución" apoyando un turismo bien planificado que beneficie a los residentes y a la economía local.

PRECIOS ESTABLES EN ESPAÑA, RENTABILIDAD Y SEGMENTACIÓN COMERCIAL

Pese al encarecimiento del combustible y de los costes operativos, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la inflación turística, MSC Cruceros mantendrá en 2026 el mismo importe medio en el mercado español que en 2025.

La compañía asegura que está absorbiendo parte de las tensiones de costes sin trasladarlas íntegramente al precio medio que paga el cliente en España.

Para ello, se apoya en varios factores: la distribución de su flota entre destinos con itinerarios más cortos y menor consumo de combustible, como Canarias o República Dominicana frente a otras rutas; la captación de clientes que comparan el crucero con paquetes vacacionales terrestres, cuyo coste también se ha encarecido por el precio de los vuelos y los hoteles; y la diversificación de los mercados emisores mediante la disponibilidad de múltiples puertos de embarque en España.

En este sentido, la presencia de pasajeros de distintas nacionalidades en puertos como Barcelona, Marsella o Génova proporciona a la compañía una mayor flexibilidad comercial y capacidad de adaptación ante posibles cambios en el escenario geopolítico.