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Teherán, 29 nov (EFE).- El Ejército iraní informó este domingo de la desaparición de un pescador y la hospitalización de otros dos tras un presunto ataque de un dron estadounidense contra una embarcación pesquera en el estrecho de Ormuz.

"Un dron del enemigo agresor estadounidense impactó contra una embarcación pesquera propiedad de un hombre llamado Mahmud Alfate, en la que viajaban tres personas", señaló el Ejército en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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Según la nota, hasta el momento han sido localizados dos de los ocupantes de la embarcación, que han sido trasladados al hospital de Sirik, en la sureña provincia de Hormozgán.

Se desconoce el paradero del propietario del barco y continúan las operaciones de búsqueda para encontrarlo, agregó el comunicado, que no precisó dónde ocurrió el suceso ni cuál es el estado de salud de los dos hospitalizados.

Las tensiones en el estrecho de Ormuz, donde Irán y Estados Unidos mantienen un pulso por el control de esta estratégica vía marítima, persisten desde el inicio de la guerra lanzada hace más de nueve meses por Washington y Tel Aviv contra el país persa.

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Estados Unidos asegura tener bajo su control esta ruta marítima y mantiene un bloqueo naval contra Irán, además de haber puesto en marcha la denominada operación 'Paria Económico', con la que ha intensificado las sanciones, mientras que Teherán también reivindica el control del estrecho e informa periódicamente de incidentes de buques que supuestamente chocan con minas por intentar atravesar el paso por una ruta "no autorizada" por el país persa.

Hasta ahora, los intentos de mediación de Catar y Pakistán, a través de los cuales ambos países mantienen contactos indirectos, no han logrado alcanzar una salida diplomática al conflicto. EFE