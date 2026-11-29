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Seúl, 29 nov (EFE).- El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics presentará su primer robot humanoide, dotado de manos capaces de manipular objetos con una precisión similar a la humana, en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) en enero, según fuentes del sector citadas este domingo por la agencia local de noticias Yonhap.

La compañía tomó la decisión definitiva el pasado jueves tras una revisión del estado de desarrollo del proyecto por parte de su consejo de administración, con vistas a su presentación en la feria tecnológica CES, que se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas, EE.UU, dijo la agencia.

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Sus manos incorporan tecnologías desarrolladas para las bisagras de los móviles plegables Galaxy, con mecanismos de accionamiento en cada articulación de los dedos que permiten girar objetos y reajustar su agarre sin soltarlos, informó Yonhap. El robot también cuenta con una pantalla flexible para comunicarse con las personas.

Todavía se desconocen el nombre y otras especificaciones técnicas del robot.

Samsung pretende iniciar la comercialización del humanoide mediante su incorporación a sus propias fábricas, dijo Yonhap, en línea con su objetivo anunciado en marzo de convertir sus plantas de producción nacionales y extranjeras en instalaciones autónomas mediante inteligencia artificial (IA) para 2030.

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La firma sigue así los pasos del Grupo Hyundai Motor, que controla la estadounidense Boston Dynamics, creadora del humanoide Atlas, cuya incorporación a sus fábricas está prevista para 2028 en tareas de preparación de piezas, antes de ampliar sus funciones al ensamblaje de componentes en 2030. EFE