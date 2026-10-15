La actualización de Windows de octubre corrige más de 1.400 vulnerabilidades de seguridad, entre ellas dos de día cero

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Microsoft ha publicado la nueva actualización de octubre de Windows que corrige más de 1.400 vulnerabilidades de seguridad, entre las que se encuentran dos de día cero, y algunos fallos relacionados con el Explorador de archivos y la estabilidad de los dispositivos Bluetooth conectados.

La actualización de seguridad lanzada este martes, además de ser la primera para Windows 11 26H2 y la última para Windows 11 24H2 Home y Pro, también permite configurar la tecla Copilot para otra acción diferente.

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Con ella, Microsoft corrige 1.413 vulnerabilidades, de las 1.102 de Windows y el resto son de productos de la tecnológica como Office, SQL Server y Developer Tools, entre otros, como informa en su web. Además, esta actualización corrige 80 vulnerabilidades críticas y dos de día cero.

Sobre los dos fallos de día cero corregidos, uno de ellos, CVE-2026-96951, ha sido explotado de forma activa por delincuentes, según mantiene Microsoft, un fallo que permite a un atacante eludir las protecciones de seguridad a través de una vulnerabilidad en Windows Shell.

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En cambio, CVE-2026-108398, el segundo día cero corregido, no consta que se haya usado en ataques, aunque permite que un atacante traspase las medidas de seguridad al explotar una vulnerabilidad en el .NET Framework de Microsoft.

Entre algunas de las correcciones que afectan a la experiencia de Windows, se encuentran varias relacionadas con el Explorador de archivos, que ahora facilita la previsualización de los archivos descargados y conserva el estado de las secciones (expandidas o contraídas), así como se ha mejorado la estabilidad y precisión de los dispositivos Bluetooth conectados.

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La actualización añade un nuevo ajuste que permite 'remapear' la tecla Copilot, aunque no de forma libre, ya que solo se puede dejar que actúe como la tecla Ctrl derecha o la de menú contextual, equivalente al clic derecho.

Esta gran lista de correcciones de vulnerabilidades y fallos llega a todas las versiones compatibles de Windows 11. Es decir, que las recogen todas las ediciones de Windows 11 26H2, 26H1, 25H2 y 24H2, al igual que 23H2 Enterprise y Education (perderán el soporte el 10 de noviembre).

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Por otro lado, se trata de la última actualización que reciben las ediciones Home y Pro de Windows 11 24H2, por lo que se quedan a partir de ahora sin soporte y los usuarios tendrán que actualizar a Windows 11 26H2 para seguir recibiendo parches de seguridad y correcciones.

La actualización está disponible desde las opciones de Windows Update en Configuración de Windows, lista para reiniciar el sistema y completar una gran lista de correcciones que supone un nuevo récord para Microsoft, tras ser capaz de solventar casi mil vulnerabilidades de seguridad en septiembre.

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En lo que va de año, la tecnológica ha ido batiendo sus propios récords de correcciones de vulnerabilidades gracias a la Inteligencia Artificial (IA). De hecho, utiliza su propio sistema interno de análisis multimodelo, denominado MDASH, que es capaz de identificar vulnerabilidades reales de Windows, reducir falsos positivos y enviar resultados a los ingenieros con mayor rapidez.