El presidente italiano, cansado de tener que aprobar "días de..." sin demasiado sentido

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Roma, 15 oct (EFE).- El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, se quejó públicamente este jueves de las jornadas conmemorativas que le piden instituir, tras haber aceptado a regañadientes el Día Nacional para el Reciclaje del Papel.

"Hoy se me ha presentado, para su promulgación, la ley que establece un Día Nacional del Reciclaje del Papel. Al no existir indicios evidentes de inconstitucionalidad, la he promulgado", explicó el jefe del Estado italiano en un comunicado.

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Pero, acto seguido, avisó de que este tipo de iniciativas están "aumentando vertiginosamente" y a veces sin demasiado sentido.

Recientemente, según recuerda con un inusual tono de desahogo, ha aceptado el Día Nacional del Asombro, propuesto por un payaso para promover el "derecho de los niños a la alegría en zonas de guerra".

"Deseo señalar que las leyes que crean jornadas conmemorativas para destacar valores, acontecimientos, propósitos, emociones o aspectos de la vida aumentan vertiginosamente sin que se hayan establecido criterios homogéneos", rezonga el presidente.

La última jornada especial ha sido la del Reciclaje del Papel, que se conmemorará cada 18 de septiembre después de que así lo haya introducido una ley impulsada por el diputado Massimo Milani, del partido ultraderechista gubernamental Hermanos de Italia.

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Las jornadas nacionales que se crean en forma de leyes se cuentan por decenas en el calendario italiano y son solo de índole conmemorativa, no festiva.

Básicamente sirven para que la Administración Pública organice eventos para sensibilizar sobre el tema que toque cada día, desde la donación de órganos, a la seguridad laboral o sobre problemáticas vinculadas a la salud y a las personas con discapacidad.

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Sin embargo el presidente italiano advierte de que su proliferación ha sobrepasado ya un límite porque, solo en esta legislatura, se han creado un total de veinte.

Y, aunque entre estas jornadas haya algunas avaladas por "valores", lamenta que otras "no parecen tener la misma relevancia".

Algunos de los 'días especiales' aceptados en los últimos años son el del 'Made in Italy', el de la Prevención Veterinaria, el de los Trajes Históricos o el de las Periferias Urbanas.

"Por tanto, considero necesario exhortar a que se limite, dentro de unos márgenes razonables, la tendencia a aumentar el número de jornadas conmemorativas, cuyo elevado número hace que, en la práctica, resulte prácticamente imposible lograr una eficacia real de las medidas previstas", exhorta el jefe del Estado italiano. EFE

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