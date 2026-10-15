2-0. Corinthians inicia la defensa del título con triunfo ante Colo Colo

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Quito, 15 oct (EFE).- El Corinthias brasileño, actual campeón de la Copa Libertadores femenina y favorito para revalidar el título, venció este jueves en Quito por 2-0 al Colo Colo chileno en un partido de la primera fecha del grupo A, con goles en el segundo tiempo de Victoria Albuquerque y Jaqueline Ribeiro, de penalti.

El conjunto brasileño, dirigido por Emily Lima, apenas necesitó de cuatro minutos para adelantarse en el marcador con un tanto de Albuquerque sin que la portera del cuadro chileno, Ryann Torrero, pudiera evitarlo.

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El Colo Colo trató de reaccionar y protagonizó una peligrosa aproximación en el minuto doce con un remate dirigido al poste izquierdo de la portería brasileña.

En la segunda mitad ambos equipos movieron sus banquillos y, tras una dura entrada dentro del área contra la brasileña Jaqueline Ribeiro, la árbitra revisó el VAR y pitó penalti a favor de 'las bravas'.

La propia Jaqueline Ribeiro cobró la pena máxima en el minuto 71 para establecer el definitivo 2-0.

Con esta victoria, Corinthians da el primer paso en su objetivo de alcanzar su cuarta Copa Libertadores consecutiva y se prepara para enfrentarse el próximo domingo al Caracas venezolano.

Por su parte, Colo Colo jugará el mismo día contra el Independiente Santa Fe colombiano.

Este fue el único partido del grupo A jugado este jueves, ya que el encuentro Caracas-Santa Fe se reprogramó para el viernes a las 22:00 hora local (03:00 GMT del sábado). EFE

(foto)