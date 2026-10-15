Cristina Pedroche, su confesión más sorprendente: "Hay veces que tengo tanta leche que se la echo a Dabiz en el café"

Guardar

Días después de su comentadísimo debut como dj en el cierre de temporada de 'StreetXO Ibiza', por el que ha recibido tantos piropos como críticas, Cristina Pedroche ha visitado 'El Hormiguero' de Pablo Motos junto a su marido Dabiz Muñoz y, además de hablar de sus respectivos proyectos profesionales han revelado algunos detalles hasta ahora desconocidos de su historia de amor y de la bonita familia que han formado con sus hijos Laia (3) e Isai (1) después de más de una década de matrimonio.

"No hago daño a nadie. Al principio estaba un poco nerviosa porque había mucha gente, eran casi 300 personas. Cuando entré puse 'El baile del cuerpo' y pensé que todo el mundo se iba a venir arriba, pero estaban con el móvil. Luego ya la gente dejó el móvil y yo también me relajé un poco más y ya lo pude disfrutar. Era la primera vez y quería que saliera bien" ha confesado, reconociendo que "lo disfruté tanto" que a pesar de los ataques de sus haters pronto repetirá la experiencia: "El 29 de octubre en StreetXO Madrid. Es la víspera de mi cumpleaños y me parece una fecha muy guay para hacerlo en Madrid. Estoy muy agradecida a mi marido porque fue el primero que me animó cuando nos propusieron que hiciera de Dj. Que él confiara en mí me dio alas", ha expresado.

PUBLICIDAD

Orgulloso, el chef ha defendido que "lo hizo muy bien. El mood de la fiesta fue increíble. Un 'closing party' siendo un restaurante de Ibiza no se había hecho. Nos lo pasamos increíble", apuntando que "he visto a muchos DJ ofendidos porque Cristina pincha, por intrusismo laboral o porque dicen que le hace mal a la profesión, pero gente que se dedica a cocinar y que viene de otras disciplinas hay muchísima y yo nunca le diría 'tú no puedes ser cocinero'".

Como ha desvelado divertida, antes de su estreno como disc-jockey Cristina se ha preparado a fondo montando su propia mesa de mezclas en casa: "Yo hacía raves ahí en la habitación, con la música a tope... Laia está todo el rato diciendo '¿por qué solo escucho punc?h'. Me la como".

PUBLICIDAD

De lo más relajados y a pesar de la discreción con la que siempre han llevado su historia de amor, Dabiz ha rememorado cuando empezaron y ha asegurado entre risas que "el primer día que nos besamos Cristina me dio el primer beso porque cuatro horas antes me hizo una cobra monumental". "Llegué a su casa y, según subo, me vino a dar un beso", ha añadido la comunicadora, defendiendo que aunque llevaban hablando varias semanas e incluso ella le llevó una bufanda del Rayo Vallecano como regalo, quiso estar segura antes de lanzarse.

Ahora, 11 años después, forman una de las parejas más sólidas del panorama nacional, y están tan compenetrados que Pedroche -que ha aprovechado su entrevista para reivindicar la importancia de la donación de leche materna, algo que ella hace semanalmente en un hospital de la capital- ha desvelado que produce tanta leche -lleva dando el pecho a sus dos hijos desde que nació la mayor en julio de 2023- que "hay veces que tengo tanta que por las mañanas le echo un poco en el café a Dabiz. No la voy a tirar".

PUBLICIDAD

Como ha explicado el cocinero, la leche materna "tiene menos grasa, es más ligera y tiene un sabor dulzón, pero con un punto ácido. Es mucho más liviana, mucho más transparente y un poquito más dulce. Tiene notas dulces que la leche normal no suele tener tan marcadas y también un puntito de acidez". "Además, es que mira, desde que toma mi leche mira que radiante está" ha bromeado la presentadora mirando con adoración a su marido.

"Yo cocino todos los días muchas horas, pero cocino más con la cabeza que con las manos. Yo soy obsesivo diagnosticado, para lo bueno y para lo malo. Hay veces que yo hago un plato, no lo pruebo y lo saco al comedor. A lo mejor he probado las cosas en el algún punto por separado, pero yo termino el plato y lo monto y yo no pruebo el plato. Ya sé a lo que sabe", ha reconocido Dabiz, confesando que "hay pocas cosas en la vida que no hay comido. La carne humana y poco más".

PUBLICIDAD

Un amor por la cocina que parece haber heredado su hija Laia, como han contado divertidos sus orgullosos papás: "La niña ha salido a mí en muchas cosas. Cocina con sus 3 años. Le he comprado un delantal y una chaquetilla, se lo he hecho yo. A la niña le encanta ayudarme a cocinar" ha contado él. "A la niña le encanta estar con Dabiz. Tiene pasión por su padre. Es todo el rato: 'Papá, papá, papá. Por supuesto que me molesta. Es que la he llevado yo nueve meses dentro, lleva tres años comiendo teta, duerme pegada a mí todo el rato y, encima, es del Atleti", ha zanjado Cristina de lo más risueña.