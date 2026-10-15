Brasil prohíbe la semana laboral de seis días y la limita a 40 horas con el apoyo de todos los partidos

Guardar

El Senado brasileño ha aprobado una enmienda constitucional para prohibir las semanas laborales de seis días y para limitarlas a un máximo de 40 horas, lo que afectará a unos 36,2 millones de trabajadores, principalmente aquellos en labores de hostelería, turismo o comercio.

La votación en la Cámara Alta se saldó con 75 votos a favor de acabar con el llamado 'régimen 6x1' y solo un senador en contra; Hamilton Mourão, miembro de los Republicanos y exvicepresidente con Jair Bolsonaro.

PUBLICIDAD

El hijo de este último, Flávio Bolsonaro, se ha mostrado muy crítico con la medida durante meses, llegando a advertir del "desempleo masivo" que provocaría de salir adelante en línea con la opinión de algunas organizaciones empresariales.

No obstante, cambió de opinión el pasado martes tras afirmar, en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre, que "la mayoría de los trabajadores brasileños" apoyaban la norma. Bolsonaro concurrirá como candidato de la derecha a los comicios, donde se medirá con el izquierdista Lula da Silva.

PUBLICIDAD

Bolsonaro dio, así, libertad de voto a sus 29 legisladores del Partido Liberal, que secundaron junto a la mayoría del Senado el fin del '6x1'. De este modo, la enmienda entrará en vigor tras haber obtenido en mayo el beneplácito de la Cámara de Diputados.

"Hoy es un día para celebrar un logro histórico de millones de trabajadores y trabajadoras. El fin de la jornada '6x1' es más que un simple cambio. Es más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver crecer a los hijos, cuidarse y disfrutar de la vida. Quienes trabajan tanto para construir Brasil también se merecen tener tiempo para vivir", ha escrito Lula en un post de 'X'.

PUBLICIDAD

Los cambios no serán inmediatos, ya que, como ha recordado el Senado en su página web, tendrán que transcurrir 60 días desde la promulgación de la ley antes de que la semana laboral baje de 44 a 42 horas. Después, pasarán otros 14 meses antes de caer de 42 a 40 horas.