Fuertes vientos y oleajes anómalos afectarán la costa peruana desde HOY: Marina de Guerra lanza advertencia

Senamhi alertó sobre la presencia de vientos fuertes en Lima y Callao que iniciará este lunes 10 de julio.

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La costa peruana afrontará días de intensificación de los vientos y cambios en las condiciones del mar. La Marina de Guerra del Perú alertó sobre vientos de hasta 23 nudos en mar abierto y la llegada de oleajes anómalos que afectarán el litoral norte, centro y sur desde este jueves 15 de octubre.

De acuerdo con los avisos emitidos por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los vientos más intensos se presentarán principalmente entre Cerro Azul, en Lima, y Atico, en Arequipa. En paralelo, el oleaje aumentará de ligero a moderado en sectores del norte y centro durante la noche del viernes 16 de octubre.

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¿Hasta cuándo habrá fuertes vientos en la costa peruana?

La Marina informó que los vientos comenzarán a intensificarse desde la tarde de este jueves 15 y se mantendrán hasta la tarde del sábado 17 de octubre.

En el litoral centro y sur se esperan vientos del sureste y sur, con velocidades de hasta 20 nudos. En mar abierto, estos podrían alcanzar los 23 nudos, con condiciones de brisa fresca a fuerte.

Ante este escenario, la institución recomendó a las autoridades y a las personas que realizan actividades pesqueras, portuarias y recreativas adoptar medidas de prevención para evitar accidentes.

¿Qué regiones serán afectadas por los oleajes anómalos?

Un oleaje anómalo golpea las estructuras del malecón y las rocas en la costa del Perú bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aviso marítimo contempla cambios en las condiciones del mar a lo largo de la costa peruana. La intensidad y el momento de llegada de las olas variarán según el sector.

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Litoral norte: desde Tumbes hasta Salaverry. El oleaje será ligero desde la mañana del jueves 15 y aumentará a moderado durante la noche del viernes 16. Volverá a ser ligero desde la tarde del domingo 18.

Litoral centro: desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona. Se espera el mismo comportamiento, con oleaje ligero desde el jueves, moderado desde la noche del viernes y una disminución a ligero el domingo.

Litoral sur: desde el sur de San Juan de Marcona hasta Tacna. Se prevé oleaje ligero del suroeste desde la tarde del jueves 15.

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos se mantendrán hasta el lunes 19 de octubre y podrían tener mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste.

¿Qué recomendaciones dio la Marina ante las condiciones del mar?

La institución exhortó a los gobiernos regionales y locales, las capitanías de puerto y las empresas vinculadas con actividades acuáticas a cumplir las medidas de prevención y seguridad correspondientes.

También pidió a la población costera y a quienes realizan actividades pesqueras, deportivas, portuarias y recreativas respetar las disposiciones de las autoridades para reducir el riesgo de accidentes y daños materiales.

La Marina continuará evaluando las condiciones atmosféricas y oceánicas durante los días de vigencia de los avisos. Además, advirtió que la fase de luna nueva podría influir en el incremento del nivel de las mareas en algunas zonas costeras.

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La entidad recomendó mantener las precauciones, especialmente en las playas expuestas al suroeste, mientras permanezcan vigentes las alertas.