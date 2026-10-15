Los demócratas tienen un 77 % de probabilidad de ganar la Cámara Baja y un 56 % el Senado

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Washington, 15 oct (EFE).- La oposición demócrata tiene un 77 % de probabilidades de arrebatar a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes y un 56 % de recuperar el Senado en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, según un análisis publicado este jueves por Decision Desk HQ.

El agregador de encuestas calcula que, según las tendencias actuales, los demócratas obtendrían 235 escaños en la Cámara Baja, frente a los 200 de los republicanos. La mayoría se sitúa en 218 escaños.

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Actualmente, los republicanos ostentan una exigua mayoría de 219 escaños, frente a los 214 de los demócratas.

De los 435 distritos electorales que conforman la Cámara de Representantes, solo hay diez en los que la carrera está ajustada: dos en Texas, dos en Carolina del Norte y uno cada uno en Florida, Iowa, Míchigan, Nueva York, Ohio y Pensilvania.

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En el Senado, que renovará 35 de sus 100 escaños, los demócratas lo tienen algo más complicado, ya que necesitan conservar todos los escaños en juego y arrebatar al menos cuatro a los republicanos para alcanzar la mayoría.

Decision Desk HQ proyecta una muy ajustada mayoría demócrata de 51 escaños, frente a los 49 de los republicanos.

Según la media de encuestas, la carrera está prácticamente empatada en cuatro estados actualmente controlados por los republicanos: Iowa, Ohio, Maine y Texas.

Asimismo, los demócratas aventajan ligeramente en Alaska y Míchigan, mientras que los republicanos mantienen una ventaja estrecha en Kansas y Carolina del Sur.

El presidente, Donald Trump, se ha volcado de pleno en la campaña electoral con una batería de mítines en estados decisivos para intentar movilizar a sus bases, mientras gana peso la posibilidad de que los demócratas inicien un juicio político contra el mandatario si logran la mayoría en el Congreso. EFE

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