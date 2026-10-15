Agencias

Zendaya protagonizará la próxima película de Alex Garland, prevista para 2027

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 oct (EFE).- La estrella estadounidense Zendaya protagonizará una nueva película de ciencia ficción todavía sin título, escrita y dirigida por Alex Garland, cuyo rodaje está previsto para 2027, según informó este jueves Variety.

Por el momento tanto la trama como los detalles del filme, producido por A24, se mantienen en secreto y supone la primera colaboración entre el director de 'Ex Machina' y la actriz, quien viene de cerrar un año repleto de exitosos proyectos en la taquilla mundial.

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Su regreso al fenómeno de HBO 'Euphoria' para la tercera y última entrega el pasado abril supuso uno de los rodajes más esperados de la televisión, incorporando un salto temporal que redefinió la trama y el destino de su personaje, Rue.

También coprotagonizó el romance 'The Drama', junto a Robert Pattinson, además de aparecer en la superproducción de Christopher Nolan 'The Odyssey', la epopeya romana de Homero 'La Odisea' que se convirtió en la película para adultos más taquillera de todos los tiempos.

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Junto a su esposo, el británico Tom Holland, regresó este verano al fenómeno 'Spider-Man: Brand New day' ('Spider-Man: Un nuevo día'), el proyecto cinematográfico más taquillero en la historia de Estados Unidos.

La actriz se encuentra a la espera del estreno de 'Dune: Part Three' ('Dune: Parte 3), protagonizada por Timothée Chalamet, a mediados del próximo diciembre, un lanzamiento encaminado a la temporada de premios de Hollywood. EFE

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