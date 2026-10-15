Bolivia y Chile, una relación con altibajos y marcada por la reclamación marítima

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Gina Baldivieso

La Paz, 15 oct (EFE).- La visita oficial del presidente de Chile, José Antonio Kast, a La Paz este viernes para repasar junto a su par de Bolivia, Rodrigo Paz, asuntos de la agenda común supondrá un hito en la compleja relación bilateral entre ambos países, que ha tenido altibajos y que ha estado marcada sobre todo por la centenaria reclamación marítima boliviana.

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Otros mandatarios chilenos, como Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet o Gabriel Boric estuvieron en Bolivia en las últimas décadas para asistir a actos puntuales, como investiduras presidenciales y cumbres.

Pero la de Kast será la primera visita de Estado, tras la realizada en 1955 por Carlos Ibañez del Campo, quien se reunió con el entonces presidente boliviano, Víctor Paz Estenssoro.

Estas son algunas claves de la relación entre ambos países:

Bolivia y Chile se enfrentaron en 1879 en la llamada guerra del Pacífico, en la que el primer país perdió unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, quedando sin acceso al mar.

En 1904, ambos países firmaron un 'Tratado de Paz y Amistad' que estableció los límites tras el conflicto, además de algunos compromisos, como el "libre tránsito comercial" de Bolivia en los puertos chilenos.

Bolivia ha manifestado varias veces su inconformidad con ese tratado, al considerar que fue impuesto y le obligó a ceder definitivamente los territorios ocupados por Chile y ha denunciado que compromisos como el libre tránsito no se cumplen plenamente. Chile niega esos incumplimientos y ratifica la vigencia del acuerdo.

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Bolivia rompió relaciones con Chile por primera vez en 1962, ante la negativa de negociar su reclamación marítima.

Las relaciones se reanudaron en 1975, tras el llamado 'Abrazo de Charaña', un encuentro en esa localidad fronteriza entre los dictadores militares Hugo Banzer y Augusto Pinochet, pero se volvieron a romper en 1978, tras fracasar las conversaciones sobre la reclamación boliviana.

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Desde entonces, ambos países mantienen la relación a través de consulados generales en La Paz y Santiago.

En las últimas décadas, hubo algunos acercamientos. Uno de los más notables ocurrió en los primeros gobiernos del izquierdista Evo Morales (2006-2019) y la centroizquierdista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), quienes establecieron en 2006 una inédita agenda de diálogo de trece puntos que incluyó por primera vez el tema marítimo.

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El idilio llegó a su fin en el primer periodo presidencial del chileno Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), y la relación se terminó de tensar cuando Morales presentó en 2013 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar en firme la reclamación marítima boliviana.

En 2018, la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia.

Ambos países también se enfrentaron en esa corte por la naturaleza y el uso de las aguas del Silala, un caudal que nace en suelo boliviano y que sigue su recorrido por territorio chileno. En 2022, el tribunal dio por cerrado el caso tras constatar que ambas partes coincidieron en que el Silala es un río internacional, por lo que no había materia de fallo.

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La llegada del izquierdista Gabriel Boric a la Presidencia chilena en 2022 fue vista en Bolivia como la posibilidad de una nueva etapa de relaciones bilaterales por la afinidad ideológica con el entonces presidente boliviano, Luis Arce (2020-2025).

Pero esas expectativas quedaron en nada después de que a los pocos días de su investidura, Boric expresara su deseo de avanzar hacia la reanudación de relaciones diplomáticas con Bolivia, pero sin negociar la soberanía chilena.

La relación entre ambos Gobiernos se mantuvo a un nivel sobre todo técnico, aunque uno de los últimos viajes internacionales de Boric siendo presidente fue a La Paz, en noviembre de 2025, para asistir a la investidura de Rodrigo Paz.

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Al asistir a la investidura de Kast en marzo, Paz expresó su voluntad de abrir "un nuevo ciclo" con Chile, aunque sin dejar de lado la aspiración marítima boliviana.

Ambos mandatarios ya tuvieron encuentros bilaterales al coincidir en eventos en Panamá, EE.UU. y Paraguay, y también hubo reuniones entre sus cancilleres, policías y parlamentarios en los últimos meses.

En la reunión de este viernes, se prevé que Paz y Kast aborden asuntos en áreas como economía, comercio, fronteras y seguridad. EFE

(foto)