Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 oct (15.00 GMT)

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Madrid, 15 oct (EFE).-

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea comenzaron este jueves la primera jornada de una cumbre donde discutirán el próximo presupuesto comunitario, con posturas por ahora muy lejanas a un acuerdo, así como la mejora de la competitividad europea ante el encarecimiento de la energía y los desequilibrios comerciales con China.

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Bruselas.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que la propuesta de presupuesto comunitario presentada por Irlanda, que desempeña la presidencia semestral del Consejo de la UE, "no es asumible ni aceptable" por España. Por otro lado, apeló a seguir manteniendo una relación constructiva con Marruecos tras la visita de los reyes a Ceuta, que ha considerado "un paso hacia la normalidad" en la ciudad autónoma.

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Islamabad.- Al menos 28 personas (27 niños y una profesora), murieron este jueves y otras 20 resultaron heridas al derrumbarse el techo de una escuela privada en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, mientras se impartían clases, en un accidente cuyas operaciones de rescate ya han concluido.

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Tirana.- Cientos de estudiantes y jóvenes críticos con el Gobierno del primer ministro socialista, Edi Rama, se enfrentaron este jueves a la policía en Tirana, cerca del Ministerio de Educación de Albania, en el tercer día de protestas. Rama acusó a la oposición conservadora y no al movimiento de estudiantes de las graves protestas

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Nueva York (EE.UU.).- Una reunión bajo la ‘Fórmula Arria’ fue convocada por Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU en la sede de las Naciones Unidas para abordar presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas ucranianas durante la guerra.

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Bucarest.- Un buque con bandera de San Marino solicitó este jueves ayuda a las autoridades rumanas tras declararse un incendio a bordo cuando navegaba ante la costa rumana del mar Negro, cerca de la frontera con Ucrania, en medio de nuevas alertas por la presencia de drones en la zona.

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La Haya (Países Bajos).- La jueza Navi Pillay, Nobel de la Paz que conoció el apartheid, juzgó el genocidio de Ruanda y presidió la investigación de la ONU en Gaza, acusa de "hipocresía" a las democracias que defienden el derecho internacional solo cuando les conviene y consideró, en una entrevista con EFE, "imperdonable" el nivel de "crueldad y violencia" de Israel en Palestina.

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Neguev (Israel).- Gadi Eisenkot, principal rival del primer ministro Benjamín Netanyahu en las elecciones del 27 de octubre, prometió este jueves en un discurso electoral cerca de la Franja de Gaza que en año y medio logrará "la destrucción del brazo armado de Hamás", bien mediante la diplomacia o por la guerra.

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Beirut.- El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, recibió este jueves en su residencia de Ain al Tineh, en Beirut, al viceministro de Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, un día después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, entrara al sur del Líbano ocupado y amenazara con atacar Beirut si el grupo chií libanés Hizbulá se suma a un ataque de Irán contra Israel.

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Bogotá.- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó este miércoles de seis capturas y seis intervenciones de la fuerza pública durante las manifestaciones convocadas por la oposición en distintas ciudades del país, y aseguró que el 98 % de la jornada transcurrió de forma pacífica, según el balance del Gobierno.

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Las Palmas de Gran Canaria (España).- La Salvamar Macondo ha desembarcado en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) a 31 ciudadanos magrebíes, entre ellos una mujer y dos niños, a los que rescató la madrugada de este jueves de una patera que se encontraba a 163 kilómetros al sur de la isla.

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Bruselas.- El presidente del Partido Popular (España), Alberto Núñez Feijóo, justificó este jueves que Italia mantenga controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España desde la crisis de Ceuta porque el Gobierno español "no es fiable", al tiempo que aseguró que "esto no ocurriría" si él estuviese al frente del Ejecutivo.

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Nueva Delhi.- El movimiento juvenil de la India Cockroach Janta Party (CJP), conocido como las 'Cucarachas', ha convocado el viernes nuevas manifestaciones masivas en Nueva Delhi para desafiar al Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, tras el reciente encarcelamiento de dos de sus principales líderes.

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Bangkok.- El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, dijo este jueves que su país ha "desmentido el mito" de que la "consolidación fiscal es políticamente impopular", durante su participación en un foro en Bangkok con motivo de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

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China.- China y Corea del Norte celebraron este jueves la ceremonia de inauguración del nuevo puente sobre el río Yalu, una infraestructura fronteriza terminada en 2014 que llevaba casi doce años sin entrar en funcionamiento.

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Kandahar (Afganistán).- Una colisión entre un camión y un vehículo de pasajeros ha dejado al menos cinco fallecidos y 16 heridos.

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Sitges (España).- El veterano actor norteamericano Danny de Vito ya está en el Festival de cine fantástico de Sitges donde recibirá el gran premio honorífico a su carrera y en donde aprovechará para presentar 'Drag' una película que ha producido bajo la dirección de Greg Yagolnitzer y Raviv Ullman, y con la presencia de su hija Lucy de Vito en el reparto.

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San Petersburgo (Rusia).- El Museo Ruso de San Petersburgo acoge una exposición conmemorativa por el aniversario del pintor marinista Iván Aivazovsky.

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rci/EFE

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