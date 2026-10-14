Los Reyes viajan por primera vez a Melilla tras reafirmar su españolidad desde Ceuta

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Los Reyes realizarán este miércoles la que será su primera visita oficial a Melilla y donde se espera que reciban una acogida igual de multitudinaria que la que han tenido en Ceuta, donde además de trasladar su solidaridad tras la entrada masiva de migrantes del pasado mes de julio, el monarca ha querido dejar de manifiesto la españolidad de ambas ciudades autónomas

Felipe VI y Letizia llegarán a Melilla poco antes de mediodía procedentes de Ceuta, donde han decidido pasar la noche en un gesto más de apoyo hacia los ceutíes tras la que ha sido la primera visita real después de la efectuada por Juan Carlos I y Sofía en 2007 a ambas ciudades autónomas.

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La agenda arrancará con una visita a la Asamblea de Melilla, donde tendrán ocasión de reunirse con las autoridades de esta ciudad autónoma que preside Juan José Imbroda, si bien cabe esperar que antes de ello, y como ha ocurrido este martes en Ceuta, se den antes un baño de multitudes y se detengan a saludar a los miles de melillenses que se darán cita en las calles para recibirles.

No en vano, Imbroda ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a que acudan a recibir a los Reyes, pidiendo incluso a la Administración General del Estado y a los empresarios que lo faciliten, al tiempo que ha dejado claro que la visita "marcará un antes y un después" para Melilla.

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A primera hora de la tarde, los Reyes visitarán el colegio de educación infantil y primaria Pintor Eduardo Morillas, emulando así la agenda que han mantenido en Ceuta, donde han visitado igualmente un centro educativo para poder comprobar de primera mano la convivencia que hay en ambas ciudades autónomas entre distintas religiones.

Para concluir, y como ha ocurrido en Ceuta, está previsto un encuentro con representantes de la sociedad melillense. Será aquí donde el Rey pronuncie unas palabras en las que, a buen seguro expresará su solidaridad y la de los españoles con la ciudad autónoma que, si bien no registró una avalancha como la vivida en Ceuta, sí que se han registrado en el pasado otros trágicos episodios relacionados con la inmigración, además de reafirmar su españolidad.

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"Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y social que es España", ha reivindicado el monarca durante su encuentro con la sociedad ceutí, recalcado que la soberanía y la integridad territorial de España "no son negociables" y como fronteras europeas que son ambas cualquier amenaza que sufran lo será "al conjunto de la UE".

Ceuta ha dado una calurosa bienvenida a sus Majestades, con miles de personas abarrotando las plazas y las calles por las que han transmitido a los ceutíes su cariño y el del resto de España. Los vecinos les han agasajado con vítores, aplausos y 'vivas', pero no han dejado pasar la oportunidad de reivindicarse con cánticos como 'Un caballa nunca se rinde" o "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

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La visita de los monarcas ha comenzado en el Palacio de la Asamblea, donde han mantenido reuniones con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y miembros de la sociedad civil. Felipe VI ha recibido la llave de oro de la ciudad y un obsequio, una obra de la artista ceutí Belén Abad De los Santos que muestra el edificio del Ejecutivo ceutí.

Tras una comida privada en el Parador de Ceuta, donde también pernoctarán, Felipe VI y Letizia han visitado el colegio público Vicente Aleixandre para conocer las condiciones educativas y de un alumnado de confesiones religiosas diversas, pero educado en la convivencia.

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A continuación, los Reyes han protagonizado un acto ecuménico en el cementerio Sidi Embarek, acompañados de representantes cristianos, musulmanes, judíos e hindúes --las cuatro confesiones de la ciudad autónoma-- en recuerdo de los al menos 140 fallecidos en el marco de la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La visita ha concluido con las palabras del monarca pronunciadas en el Parador.

Aún después el Rey ha vuelto a salir a saludar a los centenares de ceutíes aún congregados a la entrada de este hotel. El monarca ha dedicado un espacio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ha pedido departir en un aparte con una treintena de ellos que se encontraban el un cóctel con las autoridades para interesarse por cómo se encuentran.

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