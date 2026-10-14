Suben a siete los muertos por el ciclón Rachel en el estado mexicano de Baja California

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Ciudad de México, 13 oct (EFE).- El número de personas fallecidas ha ascendido a siete tras paso del ciclón Rachel por el estado de Baja California, noroeste del país, entre ellos un menor de edad, después de que las autoridades localizaran este martes los cuerpos de otras tres personas.

Autoridades municipales, estatales y federales, a cargo de las labores de búsqueda tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel, informaron del hallazgo de una mujer, un hombre y un menor sin vida en la localidad Maneadero, para sumar siete cuerpos localizados.

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En un reporte oficial se indicó que las víctimas fueron identificadas como Keyla, de 30 años; Valentín, de 51 años; y Gael Gustavo Terán Burgos, de 14 años, con este último suman cinco los integrantes de la familia Burgos localizados sin vida.

Mientras, Leonel 'N', de 10 años, reportado como desaparecido, fue localizado con vida cerca de la localidad rancho Cárdenas, cerca de un arroyo.

Las autoridades señalaron que otras tres personas siguen sin ser localizadas, un adolescente de 17 años y dos mujeres, uno de 23 y otras de 42 años.

La pérdida de vidas provocada por las afectaciones de Rachel se registran mientras el Pacífico mexicano enfrenta también el paso del huracán Simón, que este martes bajó a categoría 1 y luego subió a categoría 2 y que ha dejado al menos una persona fallecida en el estado de Guerrero, sur del país.

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Las autoridades mantienen operativos de emergencia en el oeste y noroeste del país ante los daños ocasionados por ambos fenómenos meteorológicos.

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores. EFE