Quién es Tomás Aranda, uno de los 'bendecidos' por Lionel Messi

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Buenos Aires, 14 oct (EFE).- Tomás Aranda, uno de los diez jóvenes talentos elegidos por Lionel Messi, pasó de las inferiores de Boca Juniors a convertirse en clave del equipo, a heredar la camiseta número 10 y a debutar con la selección argentina antes de que una grave lesión frenara su vertiginoso ascenso a finales de agosto.

Este domingo, el joven mediocampista ofensivo de 19 años recibió un reconocimiento especial de Messi, quien lo incluyó entre los diez talentos juveniles que, a su juicio, marcarán el futuro del fútbol mundial.

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"Más que agradecido con la vida por poder usar tus botines y, mucho más aún, por ser uno de los elegidos por vos. ¡Muchas gracias, capitán! Eternamente agradecido. Sos un referente para mí, dentro y fuera de la cancha", escribió Aranda en sus redes sociales tras conocer la elección del astro argentino.

El futbolista de Boca integra la nómina junto a otras promesas internacionales menores de 21 años como el mexicano Gilberto Mora, el español Jesús Rodríguez y la brasileña Giovanna Waksman.

Nacido el 9 de mayo de 2007 en Ciudadela, en la periferia oeste de Buenos Aires, Aranda creció en Villa Udaondo, donde comenzó a jugar al fútbol en distintos clubes barriales hasta su llegada a Academia Kaly, de la localidad de Ituzaingó.

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En paralelo a su paso por este último club, donde jugaba al fútbol infantil, formó parte de las categorías inferiores de Argentinos Juniors, con el que competía en la Liga Metropolitana.

Por entonces tuvo la posibilidad de pasar a River Plate, el histórico rival de Boca, pero rechazó la propuesta.

En 2017, con tan solo 10 años, participó con Academia Kaly en un torneo infantil organizado en las instalaciones de Boca, donde llamó la atención del club, que no tardó en incorporarlo a sus categorías inferiores.

Allí destacó rápidamente por su habilidad para el regate, su velocidad en espacios reducidos y su capacidad para generar juego.

En 2023 fue capitán del equipo de séptima división que se consagró campeón y en 2024 fue promovido al segundo equipo del club.

A continuación el colombiano Mauricio 'Chicho' Serna, gloria de Boca y por entonces integrante de su Consejo de Fútbol, describió a Aranda como "el mejor jugador de las inferiores" del Xeneize.

En 2025, el joven mediocampista se convirtió en una de las figuras del equipo de Reserva que conquistó dos títulos, lo que le permitió dar el salto al primer equipo.

El 28 de enero de 2026, con 18 años, debutó en Primera División al ingresar para los últimos minutos de la derrota por 2-1 ante Estudiantes de La Plata, bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda.

Su primera titularidad llegó el 4 de marzo, en la goleada por 3-0 a Lanús, mientras que su primer gol lo marcó el 22 de marzo, en el triunfo por 2-0 ante Instituto en la Bombonera.

"Admiro mucho a Román (Riquelme), a Neymar y a (Lionel) Messi, que son mis referentes", declaró tras su destacada actuación ante Lanús, que le otorgó un lugar en el once inicial azul y oro.

En ese torneo Apertura, Aranda jugó 13 partidos, en los que marcó un gol, dio dos asistencias y se convirtió en uno de los conductores del equipo, junto al experimentado Leandro Paredes.

Su crecimiento llevó a Boca a entregarle en julio la camiseta número 10, que había quedado vacante tras la salida del uruguayo Edinson Cavani y que antes lucieron ídolos como Juan Román Riquelme y Diego Armando Maradona.

Su irrupción en Boca también llamó la atención del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, quien lo incluyó en una lista de 55 convocados para el Mundial de 2026 y posteriormente lo llevó a la gira de amistosos previa al torneo.

El 6 de junio debutó con la selección absoluta en la victoria por 2-0 ante Honduras, apenas 129 días después de su estreno en la Primera División, y compartió vestuario con Messi, quien cuatro meses después lo elegiría entre los talentos del futuro.

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Tras el Mundial, Aranda tuvo un buen comienzo del segundo semestre, tanto en el Clausura como en la Copa Sudamericana y consolidado en el equipo incluso tras la llegada al banquillo de Rodolfo Arruabarrena en reemplazo de Claudio Úbeda.

Sin embargo, el 26 de agosto sufrió una fractura del peroné de la pierna derecha durante un entrenamiento, cuando su pie quedó trabado en el césped al realizar un cambio de dirección.

El futbolista fue operado al día siguiente y comenzó un proceso de rehabilitación que lo mantendrá alejado de las canchas durante el resto de 2026.

Mientras tanto, ha acompañado al equipo desde afuera, y este martes estuvo en las gradas de la Bombonera junto a Leandro Paredes para presenciar la derrota por 0-1 ante Vasco da Gama de un Boca que empieza a extrañarlo. EFE

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(foto)