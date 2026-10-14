Qualcomm recibirá una indemnización de dos dólares tras ganar una nueva demanda contra Arm

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Un jurado de Estados Unidos ha determinado que Arm incumplió un acuerdo de licencia con Qualcomm, además de interferir en sus negociaciones sobre un acuerdo de venta de chips con Meta, por lo que deberá indemnizar de forma simbólica a Qualcomm con dos dólares.

Las disputas entre ambas compañías fabricantes de chips se remontan a años atrás, tras la adquisición de Nuvia por parte de la firma estadounidense en 2021, que permitió a Qualcomm desarrollar chips Arm propios utilizando sus licencias.

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Arm vio en este movimiento una violación de la licencia que tenía concedida Qualcomm, como se recogió en la demanda que la empresa británica interpuso en 2022, por infracción de contrato y marca. En octubre de 2024, el enfrentamiento se pronunció aún más, cuando Arm notificó a Qualcomm que cancelería la licencia que le permite utilizar su arquitectura en un plazo de 60 días. Finalmente, la demanda se resolvió con la justicia estadounidense determinando que Qualcomm no violó el contrato con Arm tras la adquisición de Nuvia.

Sin embargo, la disputa no finalizó con esta sentencia, ya que, tras este juicio, Qualcomm interpuso otra demanda contra Arm por incumplimiento de su acuerdo de licencias y por intentar interferir en acuerdos con Meta.

Ahora, el mismo tribunal federal del Estado de Delaware (Estados Unidos) ha vuelto a dar la razón a Qualcomm como ha compartido en la sentencia, determinando, por un lado, que Arm incumplió su obligación de proporcionar parches de 'software' y herramientas para sus diseños.

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Por otro, el jurado también ha concluido que Arm interrumpió un acuerdo de venta de chips de Qualcomm con Meta, alegando que filtró a Bloomber News que Qualcomm había incumplido un acuerdo de licencia, lo que provocó un retraso en dicha venta.

Sin embargo, la sentencia recoge una indemnización simbólica de dos dólares por parte de Arm a Qualcomm, un dólar por cada reclamación. Asimismo, el jurado ha dado la razón a Arm en cuatro de los otros cargos contemplados en la demanda.

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Al respecto, Arm se ha pronunciado en un comunicado alegando estar satisfechos con la decisión del jurado que "falló a favor de Arm en cuatro demandas y le otorgó solo un dólar en concepto de daños y perjuicios por cada una de las otras dos demandas de Qualcomm".

Así, la compañía ha valorado que Qualcomm interpuso esta demanda "en un intento de privar a Arm de miles de millones de dólares" en virtud de sus acuerdos de licencia. Pero con esta sentencia, se interpreta que el jurado ha confirmado que Arm "actuó de buena fe conforme a su acuerdo de licencia de tecnología, y la indemnización de tan solo dos dólares confirma la validez de los argumentos de Arm en el caso".

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Por su parte, Qualcomm también ha compartido su satisfacción con el fallo del jurado en otro comunicado, al determinar que Arm "incumplió su Acuerdo de Licencia de Arquitectura (ALA) con Qualcomm, no cumplió con sus compromisos y actuó intencionalmente para perjudicar las operaciones de Qualcomm".

"Este resultado expone aún más las intenciones de Arm de perjudicar a Qualcomm y su ecosistema. Este resultado representa una victoria para la innovación y la competencia, y seguimos centrados en desarrollar y ofrecer productos semiconductores líderes en la industria, incluyendo nuestras CPU Oryon, a clientes y consumidores de todo el mundo", ha concluido la tecnológica estadounidense.

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Más allá de esta última sentencia, el litigio aún no ha finalizado, ya que el jurado debe resolver otras disputas entre ambas firmas de chips. Entre otras cuestiones, el jurado deberá decidir si Qualcomm puede dejar de pagar regalías a Arm durante cinco años, aunque Arm asegura que esta penalización es inaplicable por su contrato de acuerdo de licencia.