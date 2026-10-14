Potenciar valor del origen y adaptar la oferta, claves para impulsar los alimentos españoles en el exterior

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Comunicar mejor la calidad, el origen y la singularidad de los productos españoles, adaptar la oferta a los distintos perfiles de consumidor, mejorar su visibilidad y acceso a los canales de distribución y estrechar la colaboración con los socios locales son algunas de las recomendaciones de los consejos asesores de expertos de 'Spain Food Nation' en China, Estados Unidos, Japón, México y Reino Unido para impulsar la presencia de los alimentos españoles en estos mercados.

En concreto, estas conclusiones se han presentado en una jornada organizada por ICEX y las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Pekín, Nueva York, Tokio, Ciudad de México y Londres, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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Uno de los principales retos identificados es reforzar la asociación entre España y las cualidades de sus alimentos. Para ello, se recomienda construir relatos de marca que conecten el producto con su territorio, su productor, sus variedades y sus métodos de elaboración, y aprovechar los sellos de calidad y las garantías de trazabilidad para aportar confianza y diferenciar la oferta.

Esta estrategia debe acompañarse de una comunicación adaptada a cada público. Mientras algunos consumidores buscan información verificable sobre ingredientes, beneficios y garantías, otros se sienten más atraídos por la experiencia gastronómica, el estilo de vida y las ocasiones de consumo.

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De esta forma, la promoción debe combinar, por tanto, argumentos funcionales -como la calidad de los ingredientes, la composición o la versatilidad culinaria- con propuestas capaces de transmitir disfrute, autenticidad y cultura gastronómica.

La adaptación también debe llegar al producto y a su presentación: formatos, envases, etiquetado y mensajes han de facilitar la comprensión y la elección, especialmente entre consumidores menos familiarizados con la oferta española. Las redes sociales, los prescriptores locales y las experiencias de degustación pueden contribuir a generar interés y acercar el producto al punto de venta.

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Los consejos asesores han subrayado que estas líneas comunes deben concretarse en actuaciones diferenciadas según las características de cada destino.

De esta forma, en China, las oportunidades para los alimentos españoles pasan por responder a dos tipos de demanda: la de quienes priorizan la seguridad, la trazabilidad y las garantías verificables; y la de quienes buscan experiencias gastronómicas asociadas a la calidad y el bienestar.

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Las recomendaciones en Estados Unidos apuntan a adaptar la estrategia a públicos con motivaciones y hábitos distintos, especialmente el mercado hispano y las generaciones más jóvenes. El estudio identifica una demanda potencial significativa: el 79% de los consumidores latinos consultados compraría alimentos gourmet españoles y el 74% compraría vinos españoles si fueran más fáciles de encontrar.

Para aprovechar este interés, se propone reforzar la identificación del origen español, contar la historia de los productores, adaptar los formatos y los mensajes y concentrar los esfuerzos comerciales y promocionales en áreas geográficas prioritarias. La distribución física debe complementarse con el canal digital y con acciones que conecten la comunicación con la compra.

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Por su parte, el reto en Japón pasa por superar una imagen de la gastronomía española excesivamente asociada a unos pocos productos y mostrar la riqueza de sus regiones y especialidades. Entre las oportunidades destacan la diversificación de la oferta alimentaria, con productos como el aceite de oliva virgen extra, las conservas, los dulces y los quesos, y una mayor presencia de vinos diferenciados por sus variedades y territorios.

La estrategia en México debe combinar el conocimiento de las preferencias locales con una selección adecuada de productos, formatos y mensajes, aprovechando las oportunidades de la oferta española y la colaboración con los operadores del mercado. La segmentación de los consumidores y la identificación de los canales con mayor potencial permiten orientar mejor las acciones promocionales y facilitar que los productos lleguen a los públicos a los que se dirigen.

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Por último, las recomendaciones en Reino Unido se centran en reforzar la visibilidad del origen español y avanzar hacia productos de mayor valor añadido, reduciendo la dependencia de la venta de materias primas y de las marcas del distribuidor. En el caso de los alimentos ecológicos, se aconseja ir más allá del sello de certificación y destacar atributos concretos como el sabor, la calidad y la sencillez de los ingredientes, así como las características de un proceso de producción sostenible. En el vino, el origen, la variedad y la calidad deben ser los principales argumentos de diferenciación.