Manuel Pellegrini: "Hay distintas maneras de ganar, es muy importante la forma"

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El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostró "muy contento" con la victoria (3-2) ante el Oporto y por la "manera de ganar", para sumar seis de seis puntos en la Liga de Campeones y regalar una gran actuación en el deseado regreso a la competición.

"Muy importante, era fundamental buscar los tres puntos aquí en casa para buscar el objetivo de clasificar para la siguiente ronda. Hicimos un partido muy completo. El 0-0 no reflejaba el partido en el primer tiempo, hicimos muchas ocasiones. En el segundo nos pusimos en ventaja pero en un par de acciones puntuales el Oporto le dio la vuelta al partido. Un equipo grande, pero mantuvimos la calma y remontamos el marcador", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, que recoge Europa Press.

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El cuadro bético se impuso en La Cartuja en un emocionante regreso a la elite continental ante su público 21 años después. "El ambiente hoy es especial, un equipo poco acostumbrado a jugar la Champions, son dos en 120 años. Me alegra mucho más el triunfo porque la gente se lo merece con el ambiente en el estadio", dijo.

Además, Pellegrini destacó el nivel mostrado por un Betis que está viviendo un casi perfecto inicio de temporada. "Para mí es muy importante la forma, siempre ganar es lo más importante, pero hay distintas maneras de ganar. El equipo tiene una idea futbolística clara y la sale a buscar desde el primer minuto", comentó.

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"Habíamos hablado que era muy importante la recuperación, en la salida de ellos. La intensidad del equipo fue tremenda, quizá eso lo sintió en algún momento del segundo tiempo. También la gente que entró del banquillo entró muy comprometida y concentrada en el partido. Me deja muy contento los tres puntos y el funcionamiento, rendimiento, del equipo", terminó.