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Trump anuncia que EEUU prepara la exploración "masiva" de petróleo y gas en Groenlandia

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Redacción Internacional, 14 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su país está preparando el comienzo de las labores de exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia.

"¡La exploración masiva de petróleo, gas y mineral se está preparando para comenzar en nuestra nueva y bella Groenlandia!", aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social, en el que también calificó al territorio de fundamental para la seguridad de su país y de Europa. EFE

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