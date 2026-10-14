Macron irá al Golfo para abordar la crisis de Ormuz y reforzar el suministro energético

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París, 14 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar del 19 al 21 de octubre para abordar la crisis en Oriente Medio, defender la libre navegación por el estrecho de Ormuz y reforzar la seguridad del suministro energético, informó este miércoles el Elíseo.

La gira busca diversificar las fuentes de abastecimiento y rutas de transporte de hidrocarburos, así como obtener suministros adicionales de petróleo y diésel para limitar el impacto de la crisis energética en Francia.

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"El objetivo es obtener compromisos que permitan aumentar los volúmenes disponibles y garantizar un mayor abastecimiento", según fuentes de la Presidencia francesa.

Las conversaciones de Macron, que estará acompañado por representantes de las empresas francesas Engie y TotalEnergies, incluirán la seguridad de las rutas marítimas y la búsqueda de vías alternativas para transportar hidrocarburos.

Francia mantiene su apuesta por una solución diplomática a la crisis y considera que las restricciones a la navegación por Ormuz tienen consecuencias para la economía mundial.

"El objetivo de esta misión era impulsar una iniciativa neutral e independiente que ofreciera una vía de salida a una crisis que, lamentablemente, sigue en un punto muerto", dijeron las fuentes sobre la propuesta francesa para garantizar la libre navegación, que sigue sobre la mesa.

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La situación regional está en una fase de "ni paz ni guerra", constataron las fuentes, tras advertir del riesgo de una nueva escalada.

La defensa y la seguridad regional ocuparán un lugar central en las reuniones con los dirigentes del Golfo. Francia contribuye a la protección de países de la región y mantiene en marcha un dispositivo para defender infraestructuras saudíes.

Las fuentes rehusaron confirmar acuerdos concretos de posibles contratos militares en Kuwait y ofertas de defensa antiaérea por la sensibilidad del tema, pero dirigentes de empresas francesas del sector estarán en la gira.

Sobre la ausencia de Arabia Saudí en las escalas, el Elíseo recordó que Macron mantiene contactos constantes con Riad y que Francia apoya la defensa del territorio saudí y la protección de sus infraestructuras petroleras.

Y destacó que las visitas a Kuwait y Baréin serán las primeras de un presidente francés desde 2009.

El viaje tendrá además un componente económico centrado en las inversiones y las nuevas tecnologías.

Francia y Emiratos Árabes Unidos firmaron en 2025 un acuerdo de cooperación en inteligencia artificial valorado en 50.000 millones de euros, cuyos avances serán examinados, y que incluye la construcción al este de París de un campus de centros de datos para IA relacionado con la empresa conjunta en la que participan Mistral y MGX, un fondo de inversión emiratí.

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"Será también una oportunidad para presentar varias empresas de inteligencia artificial a nuestros socios y estudiar cómo podemos seguir construyendo juntos, tanto en infraestructuras como en investigación e inversión empresarial", afirmó el Elíseo.

Macron comenzará la gira el 19 de octubre en Kuwait, donde se reunirá con el emir para tratar la cooperación en defensa, infraestructuras y sanidad. Ese mismo día viajará a Emiratos Árabes Unidos para reunirse con el presidente.

El 20 de octubre visitará Baréin y se reunirá con el rey para abordar las relaciones económicas y de defensa, con especial atención a las inversiones bareiníes en Francia.

Concluirá su gira con una visita de Estado a Catar los días 20 y 21 de octubre, por invitación del emir, con el fin de reforzar su asociación estratégica, ampliar los intercambios económicos y la cooperación en defensa, y coordinar sus posiciones sobre los principales asuntos regionales e internacionales.

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En Catar, Macron participará en la sesión plenaria de la red One Planet Sovereign Wealth Funds, una coalición de fondos soberanos comprometidos con la acción climática creada en 2017. EFE