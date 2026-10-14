Sociedad

Trágico accidente: murió un marinero a bordo de un buque que ya había perdido a otro tripulante al caer al mar en julio

La víctima fue identificada como Alejandro Silva, de 53 años. La embarcación se encontraba a unas 200 millas náuticas al nordeste de Puerto Deseado

Buque Cabo Vírgenes
La embarcación de bandera argentina es operada por la firma Red Chamber Argentina S.A. para la captura de merluza común
Guardar

Un marinero murió a bordo del buque pesquero Cabo Vírgenes luego de que un portón del aparejo de pesca lo aprisionara durante las operaciones de captura de merluza común, en aguas del Atlántico Sur. El hecho ocurrió este martes, cuando la embarcación se encontraba a unas 200 millas náuticas al nordeste de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. La víctima fue identificada como Alejandro Silva, de 53 años.

El pesquero, de bandera argentina, es operado por Red Chamber Argentina S.A. en carácter de locataria y armadora, según indicó Pescare. Había zarpado de Puerto Madryn el 4 de octubre a las 9.30, con merluza común como especie objetivo declarada, y tenía previsto regresar este jueves 15, cuando completara la carga.

PUBLICIDAD

Fue durante esas maniobras cuando ocurrió el accidente. Un portón del aparejo de pesca aprisionó a Silva, quien en un primer momento permanecía consciente, aunque con fuertes dolores y vómitos. El capitán comunicó lo sucedido desde el puente de mando a la estación costera L3A Comodoro Rivadavia, desde donde se estableció de inmediato una consulta médica por radio para orientar la asistencia y se recomendó la medicación correspondiente para los primeros auxilios.

El cuadro, sin embargo, se agravó con rapidez. En una comunicación posterior, el capitán informó que Silva se encontraba inconsciente, aunque todavía conservaba signos vitales. Ante esa evolución, la profesional interviniente recomendó iniciar el protocolo de aeroevacuación de inmediato.

PUBLICIDAD

Un buque con la inscripción Scientific Research navega entre olas en un mar agitado bajo un cielo con lluvia.
La auxiliar fiscal federal Romina Mariana Cerezo dispuso el regreso del barco a Puerto Madryn para realizar las pericias correspondientes (Imagen ilustrativa Infobae)

Se dio intervención entonces al equipo de aeroevacuaciones de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que comenzó a planificar el vuelo. Como apoyo logístico, se previó trasladar un equipo de reabastecimiento de combustible al aeropuerto de Puerto Deseado. Una interconsulta con otro profesional médico confirmó la necesidad de evacuar al trabajador. El capitán recibió la orden de continuar navegando hacia Puerto Deseado para facilitar el encuentro con el helicóptero; las condiciones hidrometeorológicas informadas eran favorables para la operación.

El helicóptero Dauphin PA-43 despegó con una médica a bordo. En el despliegue también intervino el avión PA-25 de la misma fuerza. Pero mientras la aeronave se dirigía hacia el pesquero, las noticias desde el barco se tornaron críticas: el capitán comunicó que ya no lograba detectar el pulso del marinero y consultó sobre el uso del desfibrilador externo automático (DEA) disponible a bordo. La médica que viajaba en el helicóptero autorizó su utilización.

Las maniobras de reanimación continuaron dentro del buque, con la aplicación del DEA y maniobras de RCP. Ninguna de esas acciones tuvo resultado positivo. Poco después, el capitán comunicó el fallecimiento de Silva. La aeroevacuación no llegó a concretarse: el Dauphin PA-43 emprendió el regreso al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, mientras que el PA-25 hizo lo propio con destino a Trelew, según Pescare.

La auxiliar fiscal federal Romina Mariana Cerezo, con asiento en Caleta Olivia, fue notificada de lo ocurrido y autorizó al Cabo Vírgenes a modificar su rumbo hacia Puerto Madryn. El barco tiene previsto arribar el jueves 15 de octubre a las 4. Cuando la embarcación llegue a puerto, personal de la PNA tomará declaraciones testimoniales. Las circunstancias del accidente y la causa de muerte se establecerán mediante las pericias que disponga la Justicia.

El caso trae a la memoria una tragedia anterior que involucra al mismo pesquero. El 23 de julio de 2026, el marinero Eduardo Morales, de aproximadamente 50 años y oriundo de Sierra Grande (Río Negro), cayó al mar mientras trabajaba a bordo del Cabo Vírgenes. La búsqueda movilizó a más de cuarenta embarcaciones de la flota, que levantaron sus equipos de arrastre para sumarse a las labores de rastreo.

Tras más de tres horas, el cuerpo fue hallado por el buque Magdalena, de la empresa Iberconsa. “Lamentablemente, dentro de la desgracia que sufrió el compañero, pudimos encontrar el cuerpo gracias a la colaboración de toda la flota, que estuvo a disposición cien por cien de la búsqueda del compañero”, declaró César Zapata, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en Puerto Madryn, en declaraciones a LU20 Radio Chubut.

Zapata recordó a Morales con afecto: “Morales, el apellido más conocido, le decíamos todos Soldado, un nombre muy conocido en el rubro de la pesca”, agregó.

Temas Relacionados

embarcacionesPescadoresAccidente laboralSanta CruzÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevo revés para los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa: la Corte rechazó otro de sus reclamos

Siete de los ocho condenados habían denunciado a la fiscal y a otros funcionarios judiciales por presuntas irregularidades durante las primeras horas de la investigación. El máximo tribunal desestimó el planteo

Nuevo revés para los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa: la Corte rechazó otro de sus reclamos

Un alumno de 17 años baleó a un compañero dentro del baño de una escuela en La Matanza

La víctima, de 18 años, recibió disparos en el abdomen y un brazo y fue trasladada de urgencia al hospital, donde ingresó al quirófano. El adolescente señalado como autor de los tiros fue demorado

Un alumno de 17 años baleó a un compañero dentro del baño de una escuela en La Matanza

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Mataron a un héroe mitológico de manera muy cobarde”, dijo Burlando en su alegato final

El abogado de Dalma y Gianinna aseguró que el Diez fue asesinado y apuntó contra los profesionales que lo atendieron durante sus últimos días. La jornada también estuvo marcada por un nuevo pedido de absolución para el psicólogo Carlos Díaz, que provocó el llanto de Gianinna en la sala

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Mataron a un héroe mitológico de manera muy cobarde”, dijo Burlando en su alegato final

Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Argentina

Todo lo que hay que saber sobre una celebración con historia, tradición y una fecha que no siempre coincide con el resto del mundo

Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Argentina

El Niño: el río Paraná sigue creciendo y provoca más evacuaciones y aislamiento de localidades

El gobierno de Corrientes reubicó a 57 personas de la isla Apipé. Hay dos puentes desbordados sobre la ruta 12 en Misiones. En Chaco, la Isla del Cerrito quedará aislada. El panorama será más complejo la próxima semana

El Niño: el río Paraná sigue creciendo y provoca más evacuaciones y aislamiento de localidades

DEPORTES

El Manchester City de Enzo Fernández es goleado por el campeón PSG en la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

El Manchester City de Enzo Fernández es goleado por el campeón PSG en la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

El video que publicó Franco Colapinto contra el odio en las redes sociales: “No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro”

El sueño de Locomotora Castro y su pareja que quedó trunco y el sentido mensaje de su “hermano de la vida”

Un anillo de diamantes para el campeón: el pádel incorpora una tradición de la NBA y la NFL

“Es un Maradona”: revelaron los informes inéditos de los formadores del Barcelona sobre Messi

TELESHOW

Quién es Noelia Vigliarolo, la panelista que acompañó al Roña Castro hasta sus últimos días de vida: tres años juntos y un compromiso que quedó trunco

Quién es Noelia Vigliarolo, la panelista que acompañó al Roña Castro hasta sus últimos días de vida: tres años juntos y un compromiso que quedó trunco

Julieta Ortega habló de la separación de Emanuel y Julieta Prandi y de una posible reconciliación: “Todo puede ser”

Entre lágrimas, Topa contó una conmovedora experiencia con los papás de una fan: “Fue lo más fuerte de mi vida”

Del altar al divorcio casi sin escalas: 7 parejas famosas que se separaron en tiempo récord

La drástica decisión que tomó Julieta Prandi luego de separarse de Emanuel Ortega

INFOBAE AMÉRICA

De Miss Universe a la pasarela de Victoria´s Secret: Andreína Martínez va por un hito dominicano

De Miss Universe a la pasarela de Victoria´s Secret: Andreína Martínez va por un hito dominicano

Gobierno hondureño evalúa cierre o fusión de 10 instituciones del Estado para 2027

Presupuesto 2027 en Guatemala: el Ministerio Público pide USD 718 millones y advierte sobre un déficit de USD 117 millones

Laura Fernández viajará a El Salvador para conocer el modelo de seguridad y visitar el CECOT

Los límites de pago en Cuba impiden comprar alimentos básicos como el pollo, pese a contar con dinero