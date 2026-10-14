Hallan fósiles de una nueva especie de gran dinosaurio en un yacimiento submarino croata

Guardar

Zagreb, 14 oct (EFE).- Un equipo de paleontólogos ha descubierto en un yacimiento submarino en Croacia los restos de un gran dinosaurio herbívoro de una especie hasta ahora desconocida, que vivió hace 130 millones de años, informan este miércoles los medios locales.

"El dinosaurio (por el) que estamos excavando es sin duda una nueva especie", declaró el paleontólogo estadounidense Matthew Lamanna a la televisión pública croata HRT.

PUBLICIDAD

Los restos han sido localizados a entre uno y seis metros de profundidad en la reserva paleontológica de Datule-Barbariga, en Istria, donde se han recuperado restos de dinosaurios desde 1993, cuando una persona que rompía rocas en busca de dátiles de mar encontró accidentalmente un hueso.

Según Fran Vidaković, otro miembro del equipo, se trata de un gran dinosaurio herbívoro con cuello y cola largos y patas columnares, similar a un Brachiosaurus, un saurópodo que alcanzaba los 20 metros de longitud.

El equipo internacional de paleontólogos ha encontrado hasta ahora vértebras cervicales, huesos lumbares y costillas.

El paleontólogo y geólogo Aleksandar Mezga ha declarado por su parte que se trata de un yacimiento único porque no hay constancia hasta ahora del hallazgo de dinosaurios bajo la superficie del mar, informa la agencia Hina.

"Consideramos que se trata de una nueva especie de saurópodo, un gran herbívoro de cuatro patas", dijo.

Los expertos creen que este nuevo dinosaurio puede ser un pariente del Histriasaurus boscarollii, un saurópodo cuyos primeros restos fueron localizados en Istria en 1998. EFE