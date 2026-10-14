Gobierno de Bolivia y una universidad privada proyectan la construcción de un nanosatélite

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La Paz, 13 oct (EFE).- La estatal Agencia Boliviana Espacial (ABE) y la privada Universidad Católica Boliviana (UCB) acordaron este martes construir el "primer nanosatélite hecho en Bolivia", que será operado por especialistas de ambas instituciones y que prevén poner en órbita en noviembre de 2028.

El anuncio fue hecho en la Estación Terrena de Amachuma, situada a 4.000 metros de altitud y a dieciséis kilómetros al suroeste de La Paz, como parte de una "alianza público-privada", informó -en un comunicado- el Ministerio de Obras Públicas, del cual depende la agencia espacial.

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El director de la ABE, Alexis Andrade, mencionó que está previsto que desde la estación terrena se controle el nanosatélite Waskiri-Sat, que tendrá "fines de desarrollo e investigación". Waskiri en aimara significa 'el que estudia'.

Andrade explicó que este acuerdo es un paso para "atraer inversión extranjera", potenciar las capacidades locales y "aprovechar mejor" los bienes espaciales que posee el país.

Por su parte, el rector de la UCB, José Fuentes, señaló que el objetivo del Waskiri-Sat es obtener y procesar imágenes de la Tierra para la investigación de "fenómenos ambientales y la prevención de desastres naturales".

Fuentes también destacó que el acuerdo con la ABE permitirá reforzar el proceso de implementación del proyecto "mediante asesoría técnica y científica", además de generar oportunidades para la formación universitaria.

El Waskiri-Sat "es un cubo de 10 centímetros" que integrará la estructura, alimentación eléctrica, computadora a bordo y comunicaciones, entre otras funciones, explicó el director de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la UCB, Gabriel Rojas, citado en el comunicado.

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Entre las utilidades del nanosatélite está la prueba en órbita de "tecnologías de orientación y control" de elaboración propia, con la utilización de otros mecanismos "que interactúan con el campo magnético terrestre".

"La ABE aportará su infraestructura terrestre, el respaldo de su equipo técnico especializado y la formación para los estudiantes mediante pasantías", agregó el ministerio.

Ambas entidades también firmaron un segundo convenio para trabajar en el proyecto de la Ley Boliviana del Espacio, que proyectará la "política espacial civil", declarada como una prioridad por el Parlamento.

En julio del año pasado, la UCB anunció que el proyecto del Waskiri-Sat ganó un concurso internacional, seleccionado entre diecisiete postulaciones de quince países para poner en órbita un nanosatélite.

La competencia estuvo organizada por la firma alemana Exolaunch GmbH, vinculada a servicios espaciales, con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (Unoosa, en inglés), que oferta servicios gratuitos de lanzamiento de nanosatélites mediante concursos internacionales.

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Bolivia tiene un satélite espacial, el Túpac Katari (TKSAT-1), que lleva el nombre del líder indígena que se rebeló contra la corona española en el siglo XVIII y fue lanzado desde una estación china en diciembre de 2013.

Ese satélite está operado desde dos estaciones, la de Amachuma y otra en La Guardia, en la región oriental de Santa Cruz. EFE