Starlink nunca debería ser usado con fines militares, según el Kremlin

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Moscú, 14 oct (EFE).- El servicio de los satélites estadounidenses Starlink nunca debería ser usado con fines militares, señaló hoy el Kremlin al comentar las denuncias ucranianas de que la empresa SpaceX, propietaria de esta red, limitó sus prestaciones al Ejército ucraniano.

"En general lo mejor sería que tecnologías tan extraordinarias como Starlink no fueran utilizadas con fines militares", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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El representante del Kremlin señaló no estar al tanto de la posible limitación de los servicios de Starlink al Ejército ucraniano "más allá de lo se publicó en los medios".

"Vemos muchas informaciones al respecto. Y por un lado hay declaraciones de que la ayuda (en materia de inteligencia militar) se mantiene. Por otro lado hay declaraciones sobre determinadas limitaciones tecnológicas y de que se interrumpió la entrega de ciertas informaciones a la parte ucraniana", indicó.

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Señaló que Rusia "toma nota de ello" pero "todavía es temprano para sacar conclusiones". "De momento partimos de lo que aparece en las noticias", zanjó.

Este miércoles varias fuentes cercanas al Gobierno ucraniano denunciaron que el servicio que los satélites estadounidenses Starlink, gestionados por la empresa SpaceX del multimillonario estadounidense Elon Musk, prestan al Ejército ucraniano fue restringido durante la madrugada.

Musk ha criticado que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, haya desoído las repetidas demandas del presidente de EE.UU., Donald Trump, para que ponga fin a los ataques ucranianos a refinerías rusas.

La administración Trump ha amenazado a Kiev con cortar el suministro de información de inteligencia al Ejército ucraniano, como ya hizo por un breve período en marzo de 2025, si Zelenski sigue ordenando ataques a refinerías rusas.

El presidente ucraniano ha denunciado desde el lunes por la noche dos casos en los que aliados de Ucrania que normalmente le transfieren información de inteligencia sobre el lanzamiento de misiles balísticos rusos no avisaron a Kiev con antelación del ataque, lo que merma gravemente la capacidad de reacción de los ucranianos.

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El último de estos dos ataques tuvo lugar anoche y alcanzó una de las centrales eléctricas más importantes de Kiev.

"Parece que la administración Trump sabía de los planes rusos de atacar el sistema energético ucraniano y cerró los ojos a propósito sobre ello", ha escrito en su canal de Telegram Andrí Kovalenko, oficial del Ejército ucraniano y jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania. EFE

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