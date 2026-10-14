El español López afirma que México aprendió a no dudar de su capacidad

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Querétaro (México), 13 oct (EFE).- El español Pedro López, seleccionador del equipo femenino de México, afirmó este martes que sus dirigidas aprendieron a no dudar de sus capacidades pese a comentarios negativos.

"A nivel mental tenemos un gran empuje y ganamos confianza en este partido en el que demostramos que confiamos en nosotras, sabemos el potencial que tenemos y aprendimos que ningún comentario nos hará dudar de nosotras", señaló el entrenador luego del triunfo de su equipo por 3-1 sobre Jamaica en el amistoso.

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En el duelo realizado en el estadio La Corregidora de Querétaro, en el centro del país, México se impuso a las jamaicanas con un autogol de Chantelle Swaby y tantos de Maricarmen Reyes y Jacqueline Ovalle; por el rival descontó Van Zanten.

López destacó la mejoría mostrada respecto al viernes anterior, cuando cayeron ante Jamaica por 3-4, en el primero de los dos amistosos que sirvieron como preparación para el Premundial que jugarán en el próximo mes de noviembre, en el que se medirán a Haití.

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"Hoy mejoramos, pero la versión que mostramos la podemos potenciar. Fuimos un equipo más consistente; como mexicanas que son, cuando se topan con un reto dan su mejor versión. Creo que tenemos que ser un equipo con talento creativo y sólido en nuestra mentalidad", subrayó.

El estratega descartó que el equipo ya esté en plena forma para la eliminatoria.

"No estamos listos aún, quiero que todas mis jugadoras tengan éxito en sus equipos, que compitan al máximo nivel, que clasifiquen a la fase final para que lleguen a nuestro próximo reto en su mejor versión", concluyó.

Maricarmen Reyes, autora del segundo gol de México, coincidió con su entrenador respecto a la seguridad que recuperaron con esta victoria.

"Este triunfo nos da confianza para llegar muy bien a lo que sigue en el Premundial, en especial agradecemos a la afición que nos ha apoyado y esperemos nos siga en el siguiente objetivo", mencionó Reyes. EFE