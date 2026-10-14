Egipto y Pakistán abordan tensiones regionales antes de la reunión ministerial de la OCI

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Redacción Internacional, 14 oct (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto y Pakistán, Badr Abdelatty y Mohammad Ishaq Dar, abordaron "las tensiones regionales" durante una conversación telefónica previa a la reunión que los cancilleres de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) mantendrán este fin de semana en la capital de Irak.

"Abordé en una llamada con el Ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán los acontecimientos regionales y las formas de reducir las tensiones", señaló este miércoles el jefe de la diplomacia egipcia en una publicación en la plataforma X.

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La llamada entre ambos cancilleres se produce, según indicó Badr Abdelatty, como antesala a la próxima cita de la OCI -compuesta por 57 países-, cuyos ministros de Exteriores está previsto que se reúnan en Bagdad los próximos 17 y 18 de octubre, según indica el calendario de la organización.

La 52ª Sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la OCI tendrá lugar en un contexto de crecientes tensiones en Oriente Medio, que involucran a países miembros del organismo, entre ellos Irán, en guerra con Estados Unidos desde finales de febrero; y Yemen, donde escala el conflicto entre los rebeldes hutíes, respaldados por Teherán, y la coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido, liderada por Arabia Saudí.

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Pakistán se ha desempeñado como mediador en las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán, que llevan meses estancadas y que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, animó recientemente a retomar.

Los cancilleres de los 57 países que integran la OCI eligieron el pasado agosto al diplomático mauritano Ismail Ould Cheikh Ahmed como nuevo secretario general del organismo, que sucederá en noviembre al chadiano Husein Ibrahim Taha, en el cargo desde 2021. EFE

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