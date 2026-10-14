Detenidas más de 20 personas en una protesta estudiantil que deja otra veintena de heridos, incluidos policías

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Una protesta estudiantil en las proximidades del Ministerio de Educación albanés en la capital del país, Tirana, se ha saldado con la detención de 23 manifestantes y lesiones para una veintena de personas, incluidos policías y estudiantes, después de que la concentración derivara en supuestos actos violentos por parte de un grupo de asistentes, según las autoridades albanesas.

La Policía de Albania ha anunciado la detención de estas 23 personas en un comunicado recogido por la radiotelevisión pública albanesa RTSH en el que el cuerpo ha alegado que, durante el transcurso de la concentración, un grupo de participantes llevó a cabo actos violentos, dañando la valla exterior y la puerta de acceso al patio, además de romper las ventanas y la fachada del edificio con losas de piedra y objetos contundentes.

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Tras ello, los agentes instaron a los manifestantes a cesar su actuación y abandonar las inmediaciones de la sede oficial de la cartera, pero, denuncia la Policía, el grupo en cuestión no atendió a sus peticiones y continuó lanzando cócteles molotov, petardos y objetos contundentes, tras lo que los agentes decidieron intervenir "de forma proporcionada para neutralizar a los autores de estos actos y restablecer el orden", según reza la nota.

"La Policía Estatal reitera su compromiso de garantizar plenamente el ejercicio del derecho constitucional de los ciudadanos a la reunión pacífica e insta a los participantes en las concentraciones a no cometer actos ilícitos, que socaven el orden público y la seguridad, ya que se enfrentarán a las consecuencias penales previstas por la ley", ha afirmado el cuerpo policial.

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Además, los altercados y la respuesta policial han dejado otra veintena de heridos, según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado recogido por la citada cadena, en el que la cartera señala que un agente de policía, cuatro manifestantes y dos transeúntes continúan siendo atendidos en el Hospital Universitario de Traumatología, aunque fuera de peligro.

En el mismo centro, seis agentes de las fuerzas policiales, dos representantes de medios de comunicación y cuatro transeúntes ya han abandonado el hospital, ha indicado la cartera, que afirma también que "un diplomático extranjero, un representante de medios de comunicación y seis manifestantes han recibido tratamiento médico y han sido dados de alta" en el Centro Hospitalario Universitario Madre Teresa.

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