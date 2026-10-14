Los palestinos Al Fatá, Hamás, Yihad Islámica y el FPLP se reunirán en El Cairo tras el aplazamiento electoral

Guardar

El partido palestino Al Fatá, núcleo del Gobierno palestino en Cisjordania, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Yihad Islámica de Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) se reunirán este miércoles y jueves en la capital de Egipto, El Cairo, como parte de una nueva ronda de diálogo nacional.

Las formaciones abordarán la división interna y posibilidades para restaurar la unidad palestina, además de discutir la incorporación de Hamás y la Yihad Islámica a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), según han indicado fuentes palestinas a la cadena Al Jazeera.

PUBLICIDAD

Asimismo, también acogerá un debate acerca de cómo crear las condiciones necesarias para alcanzar acuerdos políticos en preparación para la celebración de elecciones, después de que el sábado, el presidente palestino, Mahmud Abbas, anunciara la cancelación de las legislativas previstas para el 28 de noviembre, que ahora se celebrarán junto a los comicios presidenciales el 11 de noviembre de 2027.

El dirigente palestino alegó que las restricciones y ataques de Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, afectan a "la posibilidad de celebrar elecciones libres, justas e incluyentes", una postura respaldada por Hamás y el FPLP.

PUBLICIDAD

Abbas fue respaldado en las urnas por última vez en 2005 y las legislativas no se celebran desde 2006, cuando Hamás se impuso al Movimiento Al Fatá de Abbas y se desencadenó la crisis política en la Franja de Gaza que llevó a la expulsión de Al Fatá del enclave.