CORR. (Previa) El Getafe arranca en Rumanía su regreso a Europa

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El Getafe CF arranca este jueves su andadura en la fase de liga de la Conference League 2026-2027 con una visita a Rumanía donde se medirá (18.45 horas) al Universidad de Craiova en el que es su retorno oficial a competición europea seis años después.

El conjunto azulón coge el relevo del Villarreal CF, el Real Betis y el Rayo Vallecano en la tercera competición europea de clubes que, de momento, se le sigue resistiendo al fútbol español, con las dos últimas finales perdidas por los verdiblancos y los franjirrojos ante rivales de la Premier League como el Chelsea FC y el Crystal Palace.

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Ahora, el equipo que entrena José Bordalás intentará dar continuidad a esta racha de finales, aunque, de momento, no empieza esta liguilla con las mejores sensaciones, después de un comienzo de temporada un tanto irregular, con sólo tres victorias en sus diez partidos disputados, ocho de LaLiga EA Sports y dos del 'playoff' de esta Conference League, y únicamente ocho goles anotados, cuatro en el torneo doméstico.

El Getafe sabe de la importancia de empezar bien este asalto a Europa en el que tendrá que lidiar sobre todo con el histórico Ajax neerlandés y el Brighton inglés, además de con rivales más modestos como el Lugano suizo, el Iberia Tbilisi georgiano y el Inter Escaldes andorrano, con el objetivo de intentar estar entre los ocho mejores y pasar directamente a octavos de final.

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El recuerdo de los cuartos de final de 2008 en la Copa de la UEFA donde los azulones se quedaron a las puertas de tumbar al todopoderoso Bayern Múnich puede servir de acicate para un equipo que tiene en su faceta de visitante su talón de Aquiles hasta el momento. De las cinco salidas que ha afrontado hasta el momento, no ha arañado nada y sólo ha sido capaz de ver puerta en la vuelta del 'playoff' europeo ante el Partizán.

La otra duda será cómo planteará José Bordalás esta competición y si hará muchas rotaciones en una plantilla no excesivamente profunda. De momento, en Rumanía no podrá contar con los lesionados Enes Unal, Iván Azón y Zaid Romero, y tendrá que decidir a cuántos de sus teóricos titulares reserva de cara a la visita liguera del próximo lunes del Rayo Vallecano.

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Enfrente, una Universidad de Craiova, campeón de su liga la temporada pasada y que tras caer en la segunda previa de acceso a la Liga de Campeones ante el Levski Sofia búlgaro, tampoco pudo superar el 'playoff' de la Liga Europa ante el Ararat Armenio y cayó a una Conference League donde la pasada temporada fue vigesimoquinto de la liguilla y no pudo pasar a los 'playoffs'.

Un equipo, entrenado por el portugués Filipe Coelho, sin grandes nombres conocidos y con la importante baja por sanción del extremo costarricense Carlos Mora, uno de sus mejores futbolistas a nivel ofensivo, pero que llega a este duelo con buen ánimo tras ganar sus cinco últimos partidos.

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