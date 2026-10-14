Copa Airlines reúne a sector turístico panameño para impulsar digitalización y crecimiento

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Ciudad de Panamá, 14 oct (EFE).- Copa Airlines celebró este miércoles la segunda edición del Foro de Capacitación Turística, una iniciativa dirigida a emprendedores, pequeñas y medianas empresas (pymes) y gremios del sector, con el objetivo de fortalecer sus capacidades empresariales mediante herramientas tecnológicas, alternativas de financiamiento y estrategias para mejorar la experiencia de los visitantes.

“No es un secreto: el turismo en Panamá vive su mejor momento en la historia (...) sabemos que los turistas están por todas partes, por todas partes del país y en su gran mayoría muy contentos con sus experiencias en Panamá”, afirmó el director ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

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La directora de Experiencia al Colaborador y Sostenibilidad de Copa Airlines, Laura Plata, señaló a EFE que la aerolínea panameña cree en el turismo y apoya su crecimiento, pero de una forma “sostenible”.

Señaló que para el mes de septiembre a través del programa Stopover están "sobrepasando el número de 200.000 nuevos turistas" que están llegando al país y ven "cómo el crecimiento del turismo ha sido exponencial año contra año".

La jornada abordó los cambios en los hábitos de los viajeros, que recurren cada vez más a los canales digitales para descubrir destinos, comparar servicios y realizar reservas. En este contexto, la inteligencia artificial, el marketing digital y los pagos electrónicos representan herramientas que pueden ayudar a los negocios a mejorar su visibilidad, captar clientes y responder a las nuevas demandas del mercado.

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La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) fue la encargada de presentar el panorama del sector y la nueva marca país en el foro.

“Esto es importantísimo, porque es uno de los foros más esperados por todo el sector turístico”, señaló a EFE la administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León.

Agregó que el país se encuentra en un “buen momento” en el que el turismo registra un incremento “a doble dígito, del 18,15 %”.

De León detalló que, hasta julio de 2026, “más de 2,04 millones de visitantes entraron al país”, lo que representa más de 4.449 millones de dólares en gasto turístico y “14 puntos de ocupación hotelera, con referencia a 2025”.

La ministra insistió en que es importante que los pequeños empresarios conozcan en este foro diferentes perspectivas para saber qué se está haciendo y cómo pueden aprovechar las acciones de las autoridades de Turismo para generar mayor valor en sus empresas.

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BID Invest analizó también las oportunidades y los desafíos de inversión en el sector, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó alternativas de financiamiento para las mipymes.

“Nosotros, como banco, trabajamos en distintos sectores. Tanto desde el ámbito público como desde el privado, atendemos al sector turístico y hemos realizado distintas operaciones de financiamiento, una de ellas por más de seis millones de dólares en ciudades de ocupación turística a lo largo del país”, comentó a EFE el representante de BID Invest, Daniel Arévalo.

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Arévalo destacó la importancia de que este sector se apoye en la tecnología para “lograr llegar a más turistas, distribuir mejor su producto y potenciar su alcance”, por lo que consideró que es un recurso que “hoy en día tienen que saber usar y que tienen que potenciar”. EFE

(foto)(video)