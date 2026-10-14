China vuelve a desplegar su portaaviones Liaoning para maniobras en el Pacífico occidental

Guardar

Pekín, 14 oct (EFE).- La Armada china anunció este miércoles el despliegue de un grupo de combate encabezado por el portaaviones Liaoning hacia el Pacífico occidental para realizar ejercicios militares, en una nueva misión de entrenamiento en esa región después de las maniobras anunciadas el pasado mayo.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) señaló que las maniobras forman parte de su plan anual de entrenamiento y buscan mejorar la preparación de las unidades "en condiciones de combate real".

PUBLICIDAD

El organismo castrense aseguró además que los ejercicios se ajustan al derecho internacional y que "no están dirigidos contra ningún país ni objetivo específico".

El anuncio no precisa la composición del grupo de combate ni las aguas concretas del Pacífico occidental en las que se desarrollarán las maniobras, tampoco su duración o las actividades previstas.

El Liaoning, el más antiguo de los tres portaaviones operativos de China, ya protagonizó un despliegue en la misma región el pasado mayo, cuando la Armada anunció ejercicios que incluían vuelos tácticos en mar abierto, prácticas de fuego real y operaciones de búsqueda y rescate.

PUBLICIDAD

Un año antes, en junio de 2025, el Liaoning y el Shandong completaron un despliegue simultáneo de más de un mes en el Pacífico occidental, durante el que realizaron ejercicios de combate y operaciones conjuntas con otras unidades militares.

Aquellas maniobras generaron inquietud en Japón y Taiwán, cuyo ministro de Defensa, Wellington Koo, denunció entonces el carácter "expansionista" de las operaciones navales chinas más allá de la primera cadena de islas, una línea estratégica de archipiélagos que incluye Japón, Taiwán y Filipinas.

PUBLICIDAD

China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la "reunificación", una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político. EFE