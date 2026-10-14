Bukele acuerda con el español Grupo Cox inversión por 2.900 millones de dólares en energía

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San Salvador, 13 oct (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el empresario español Enrique Riquelme, líder y representante del Grupo Cox, suscribieron este martes un acuerdo para la inversión de 2.900 millones de dólares, destinados a proyectos de energía, gas natural, agua y saneamiento.

El Grupo Cox es una multinacional de origen español presidida por Riquelme, dedicada a los sectores de infraestructuras críticas de agua y energía solar fotovoltaica, con inversiones en más de treinta países.

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El mandatario Bukele destacó, durante el anuncio en San Salvador, que la inversión representa la "más grande en la historia" del país centroamericano y que generará beneficios, como una baja en la tarifa de la energía eléctrica, "para toda la población".

Explicó que se destinarán al menos 300 millones de dólares en un proyecto de almacenamiento de energía, a través de plantas solares; alrededor de 1.800 millones de dólares en infraestructura de gas natural y más de 600 millones de dólares en un plan de mejora en la gestión del recurso hídrico, específicamente agua y saneamiento.

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En El Salvador, el precio promedio de la energía eléctrica ronda los 0,272 centavos de dólar por kilovatio hora para los hogares y 0,240 centavos de dólar por kilovatio hora para negocios (empresas), de acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

Bukele aseguró que "la inversión que está haciendo Grupo Cox en El Salvador, además, es un habilitador de otras inversiones que van a venir" y reiteró que se convierte en la primera "más grande" por detrás de inversiones de 1.600 y 1.100 millones de dólares.

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Por su parte, Riquelme señaló que Grupo Cox "quiere ser parte de la historia de éxito de El Salvador" y que aseguró que es dicha inversión es posible "gracias al trabajo de nuestros equipos, diseñando y viendo cómo podemos aportar un granito de arena en esta historia".

El anuncio de Bukele se dio el mismo día en que discutió con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cómo combatir la "influencia extranjera maligna" en las infraestructuras críticas, según lo informó este martes el Departamento de Estado.

Bukele ha sido uno de los principales aliados latinoamericanos de la Administración de Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato y ambos gobiernos llegaron incluso a un acuerdo para deportar a migrantes irregulares de Estados Unidos a la megacárcel salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).EFE

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(foto)(vídeo)